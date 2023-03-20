德國農企訪寧夏 發現投資沃土

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
德國農企在「塞上江南」寧夏發現投資「沃土」。圖為寧夏閩寧鎮智慧農業產業園，工作人員在園內採摘番茄。（中新社）
德國農企在「塞上江南」寧夏發現投資「沃土」。圖為寧夏閩寧鎮智慧農業產業園，工作人員在園內採摘番茄。（中新社）

為期四天的德國農牧企業寧夏行活動18日結束。「我們看到了寧夏的高標準農田建設、畜牧業集約化發展等，與德國有一定相似性，為雙方合作提供了天然條件。」德國農業協會中國首席代表張莉說。

新華社報導，近日，來自德國農業協會、國際合作機構、海外商會聯盟及農業企業的德國代表團一行15人來到有「塞上江南魚米鄉」美譽的寧夏訪問考察，走進葡萄酒莊、智慧農業產業園，甚至是春耕備耕一線，圍繞農業機械、畜牧養殖、設施農業、葡萄酒產業等，開展經貿考察、產業對接，並與當地農企代表座談交流，共謀現代農業發展合作機遇。

近年來，德國先進農業機械裝備已廣泛應用於寧夏優質糧食、草畜、蔬菜、林果等生產中。張莉說，此次來寧夏的10家德國農企可為當地發展現代農業提供農業全產業鏈、全程機械化服務。

寧夏靈武市同心農業綜合開發有限公司是一家集牧草種植、肉牛養殖、社會化服務於一體的現代農業企業。「公司80%的農機都依賴德國進口，不少都產自科羅尼和科樂收。」公司總經理汪威說，希望德國農機製造企業考慮在寧夏投資建廠，降低農機成本，讓更多農人用上先進農機。

科樂收是知名農業機械製造商，主要生產穀物聯合收穫機、割草機等。已是第四次來寧夏的科樂收中國區總經理張金望說：「無論是大豆、玉米，還是小米，我們的收穫機都能做到不漏。」

德國大荷蘭人中國區市場總監劉文也看中了寧夏這片投資「沃土」。在寧夏吳忠市紅寺堡區的一家大型蛋種雞養殖基地，雞舍內連排的全自動喂料機有序運轉，這些從大荷蘭人購入的養殖設備大大節約了時間和人工。

作為全球最大的畜禽養殖設備供應商，大荷蘭人公司產品遠銷100多個國家和地區。「我們在天津和北京都成立了子公司，就是為了更好地滿足中國市場集約化養殖解決方案日益增長的需求。」劉文說。

據寧夏回族自治區黨委外事辦副主任樊華峰介紹，2022年，寧夏與德國進出口同比增長134.4%。德國企業已先後在寧夏投資13家企業，涉及軸承製造、鋰電池等行業。如今，現代農業也成為德國農企在寧夏的熱門投資領域。

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