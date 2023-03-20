李開復搶進中文版ChatGPT

創新工場董事長兼首席執行官李開復昨（19）日在微信「朋友圈」宣布籌辦中文版ChatGPT公司「Project AI 2.0」新公司，這是創新工場孵化的第七家公司，致力打造AI 2.0全新平台和AI-first生產力應用的全球化公司。

李開復在「朋友圈」寫到，Proiect AI 2.0不僅僅要做中文版ChatGPT。新公司的資金、算力陸續到位，現在正式開啟團隊組建。這是一家由技術願景驅動、擁有卓越中國工程底蘊的創新企業，在全球範圍號召世界級人才加入。

據第一財經，創新工場方面對此回應稱，目前「已有多位具有全球大廠帶領大型團隊的技術管理人才，確認了加入意向。」

招聘方向包括大模型、NLP、多模態、演算法到分散式架構等。該階段李開復會親自帶隊，招攬全球人才。待到CEO到位後，再進行交棒。

前幾日，創新工場剛剛就人工智慧行業趨勢舉行了一次交流會，李開復當時表示，未來將重心放在AI 2.0方面。他稱，AI 2.0 是絕對不能錯過的一次革命，之所以稱其為AI 2.0，而不是某些產品的代號，因為這些產品其實有多種的內涵，它帶來革命的機會大家遠遠沒有看到。

所謂AI 2.0，李開復認為是在深度學習取得重大突破後，AI已經來到從1.0邁入2.0的拐點。

多模態、巨型數據集的飛速發展，AI優化目標函數及訓練模型的技術方法將大幅精進，能更好地模擬人類的認知智慧。