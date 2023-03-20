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促消費 湖南集中發電子消費券

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

近日，湖南省總工會下發《關於動員全省廣大職工會員積極參與促消費助發展行動的通知》，安排一次性集中發放全年工會會員福利電子消費券，動員全省各單位工會和廣大職工群眾積極參與，為經濟社會發展盡一分心力。

新華社報導，通知要求，全省各單位工會按照《湖南省基層工會經費收支管理實施細則》文件精神，將今年未發放的工會會員福利採取電子消費券的方式，於2023年3月31日前一次性集中發放，原則上應在10月31日前消費完畢。各地可以參照各級政府消費券發放方式，聯合金融機構、平台企業發放，鼓勵通過「湘工惠」App發放電子消費券。消費券應當支持省內各商場、超市、酒店、餐飲、文旅等實體商家消費，電子消費券不能轉贈和提現。

湖南省總工會相關部室負責人表示，各級工會要嚴格規範用券，不准以消費券的名目，變相用公款送禮；不准違法違紀違規，優親厚友、利益輸送、索拿卡要；不准借機向職工會員推銷過期、變質、劣質的商品或物資；不准搞隱形變異的公款旅遊和公款吃喝；消費券的發放平台應公開公平依法選擇，並符合工會財務管理相關規範。

同時，湖南省總工會倡議，各單位工會要廣泛動員廣大職工、工會會員積極參與，既積極購買日常生活必需品，又購買新型消費的升級換代產品，努力營造大眾消費、科學消費、文明消費的濃厚氛圍。

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