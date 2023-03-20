西藏開發高原炊具 建7生產線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
西藏開發升級高原炊具，更好滿足群眾生活需求。圖為一名藏族婦女在西藏拉薩大昭寺廣場自拍留念。中新社
西藏開發升級高原炊具，更好滿足群眾生活需求。圖為一名藏族婦女在西藏拉薩大昭寺廣場自拍留念。中新社

「這是新款的高原多功能高壓鍋，這口鍋煮的肉軟爛適口，很好吃。」34歲的西藏自治區那曲市聶榮縣牧民增措一邊從鐵灶上的高壓鍋裡取出一塊牦牛肉放在碟子裡，一邊對記者說。

新華社報導，由於西藏海拔高、氣壓低、沸點低，即使爐火再旺，水溫也僅在80多攝氏度，所以一口好的高壓鍋是群眾必備的烹飪器具。

為更好滿足群眾需求，2022年以來，西藏自治區經濟和信息化廳聯合大陸有關龍頭炊具企業，用時3個月研發出適用高原地區的多功能系列炊具產品14款，申請專利18項。

2022年，西藏首家生產高原多功能系列炊具的公司–西藏尚廚炊具科技有限公司，落戶拉薩經濟技術開發區。公司占地面積1.3萬多平方公尺，總投資人民幣4000萬元，目前已建成7條生產線，年產能達到100萬口高原多功能高壓鍋。

為了讓群眾了解高原多功能系列炊具的烹飪效果，西藏尚廚炊具科技有限公司在那曲、日喀則兩市各選一個村莊，免費為村民發放高壓鍋。「新發的高壓鍋不僅可以煮麵、煮飯，還可以燉肉。」日喀則市仲巴縣牧民次仁旺加說，自從收到新的高壓鍋，老式高壓鍋就沒有用過，做菜的方法和花樣比過去多了，味道也更好。

位於西藏拉薩市的一家體驗店內，擺放高壓鍋、炒鍋、茶壺等高原多功能系列炊具，前來體驗的市民絡繹不絕。「跟老式高壓鍋相比，高原多功能高壓鍋操作簡單，材質也好。」市民拉巴卓瑪說。

研發和推廣適合高原地區的多功能炊具，是西藏自治區政府推動的一項民生工程。西藏自治區經濟和信息化廳廳長郭翔說，西藏將通過延伸產業發展鏈、深化產業發展交流合作，構建特色鮮明、技術先進、品牌突出的現代化炊具產業，著力提升高原各族群眾的生活品質。

西藏 自治區

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