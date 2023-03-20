跨交會福州開幕 閩菲簽合作協議

第三屆中國跨境電商交易會（簡稱跨交會）18日在福州啟幕，聚焦「出海」新生態，共探外貿模式創新，助力搭建跨境電商發展新平台。

中新社報導，中國跨境電商交易會創始人阮衛星稱，跨交會將加速全球化，帶領數以百萬計的中國大陸傳統外貿企業和跨境電商企業共同奔赴海外，開闢更優質更多元的國際供應鏈，耕耘更廣闊的全球市場，實現「買全球，賣全球」的夢想。

本屆跨交會規模達7萬平方公尺，展示中國大陸20多個省市60多個產業帶，其中包括浙江上虞傘具、寧波消費電子、浦江水晶製品、紹興湯浦童裝、江蘇溧陽家紡、山東德州健身器材、廣東潮州婚紗等10餘個首次亮相跨交會的產業帶。同時，亞馬遜全球開店、eBay、沃爾瑪、美客多等國際知名平台參會參展，助力「中國製造」加速出海。

跨境電商作為中國大陸外貿的新生力量，動能十足。截至目前，中國大陸跨境電商綜合試驗區已達到165個，覆蓋31個省分，呈現由東部、南部沿海地區向內陸省分擴展，從中心城市、省會城市向二三線城市延伸的特點。海關數據顯示，2022年中國大陸跨境電商進出口2.11兆元（人民幣，下同），同比增長9.8%。其中，出口1.55兆元，同比增長11.7%。

開幕式上，多個全球跨境電商生態圈系列合作項目簽約。其中，福建省電子商務促進會與菲律賓電子商務聯合會共同簽署合作協議，促進中菲兩國之間的電子商務合作，提升兩國企業之間的貿易往來和合作機會。

嘉里電商供應鏈（廈門）總經理王奧指出，東南亞跨境電商市場機遇廣闊，但面臨物流碎片化、成本高等痛點，應採取加快建立自營海外倉等舉措。

「基於近年來的發展趨勢判斷，跨境電商下一階段紅利將來自全流程數位化帶來的高效率和確定性。」深耕海外數位化營銷的福建米多多網絡科技有限公司總經理鄧海說，傳統外貿在轉型，跨境電商在升級，數位化不僅僅是當下跨境電商企業要順應的趨勢，更是接下來發展的必備武器。

當天舉辦的中國跨境電商「物流+金融」高峰論壇聚焦物流和金融，物流行業代表、金融機構紛紛就跨境電商企業降本解困從各自行業角度提出創新思路和舉措。