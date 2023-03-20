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廣東進出口 2月平穩回升
中國大陸海關總署廣東分署18日發布的數據顯示，廣東外貿2月企穩回升，3月外貿數據有望延續2月增長趨勢。
中新社報導，受歐美需求走弱、高基數等影響，1月廣東外貿進出口5877.4億元（人民幣，下同），同比下降22.7%。2月進出口4995.4億元，同比增長4%，其中，出口2998.7億元，同比增長1.5%，進口1996.7億元，同比增長7.9%。
整體上看，1月至2月，廣東外貿呈現回穩向好態勢，進出口不乏亮點，如高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品成為廣東出口新增長點。
數據顯示，前兩個月以來，廣東電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別同比增長15.4倍、39.3%、93.7%。
另外，大宗商品、消費品進口也呈現快速增長。前兩個月，煤炭、原油、鐵礦砂等進口分別同比增長32.7%、15.6%、10.5%，糧食、乳品進口分別同比增長10.9%、12.2%。
隨著消費快速反彈，前兩個月廣東珍珠寶石及半寶石、首飾進口分別同比增長76%、26.9%。
企業也在積極拓展新興市場，前兩個月，廣東對巴西、智利進出口分別同比增長24.8%、14.4%。
大陸海關總署廣東分署分析，廣東省各地市和相關部門發布系列促進外貿穩定增長措施，加快推動重大項目落地，支持外貿企業拓市場、搶訂單，企業信心持續回升。
從目前情況看，廣東經濟恢復快、外貿韌性強，3月廣東外貿有望延續2月增長勢頭。
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