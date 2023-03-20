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陸種業博覽會 聚焦「興種穩糧」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第十四屆中國國際種業博覽會18日在北方城市天津開幕，博覽會以「興種穩糧保安全，固本強基促振興」為主題。

新華社報導，本月初，聯合國糧農組織全球糧食和農業信息及早期預警系統（GIEWS）發布的一份季度報告顯示，全球有45個國家需要外部糧食援助。

種子被稱為農業的「晶片」。面對嚴峻的世界糧食短缺形勢，大陸強調解決好14億人口的吃飯問題始終是關係國計民生的重大問題，致力實現「種業科技自立自強、種源自主可控」目標確保自身糧食安全。

多位與會專家表示，經過幾十年發展，大陸農作物種業科技創新水平已步入跟跑、並跑和領跑並存的新階段，已建立較完善的農業生物育種技術體系。

2021年7月，大陸政府通過《種業振興行動方案》。與會嘉賓表示，2021年以來，大陸啟動了1949年以來規模最大的農業種質資源普查，並實施了新修訂的種子法，還建成了世界一流水平的國家農作物種質資源庫和國家海洋漁業生物種質資源庫，並不斷提升種業知識產權保護能力水平。

中國工程院院士萬建民表示，大陸糧食生產多年豐收，口糧絕對安全，穀物基本自給。其中，大陸水稻、小麥單產高於世界平均水平。

大陸國家統計局數據顯示，2022年大陸全國糧食總產量1兆3731億斤，糧食產量連續8年穩定在1.3兆斤以上，人均糧食占有量明顯高於國際公認的糧食安全線。

食安 院士 小麥

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