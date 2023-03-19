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兩岸交流推進中！昆山市連兩天舉辦三場兩岸文體活動

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
昆山市經開區機關公會、昆山開發區台商投資服務辦公室與昆山市台協18日舉辦了兩岸「摜蛋」聯誼賽為兩岸民眾搭建新的文化娛樂交流平台。圖取自「昆山開發區發布」官微
昆山市經開區機關公會、昆山開發區台商投資服務辦公室與昆山市台協18日舉辦了兩岸「摜蛋」聯誼賽為兩岸民眾搭建新的文化娛樂交流平台。圖取自「昆山開發區發布」官微

隨著大陸疫情防控解封，兩岸官方也逐步互釋重啟交流的意願。昆山市台辦、市台協、昆山市政府相關局處於18日、19日連續兩日舉辦三場文體活動：18日舉辦了兩岸「摜蛋」聯誼賽；19日舉行海峽兩岸（昆山）青年騎行系列活動之昆山開發區「昆山媽祖杯」站、2023第一屆「寶島又一村杯」慢速壘球邀請賽等。大陸官方與台商組織馬不停蹄開展多項兩岸文化交流活動，希望能進一步增進兩岸民眾交流，增加彼此情感。

昆山市台協會會長、昆山媽祖交流協會常務副會長孫德聰說：「青年是兩岸關係的未來和希望，希望通過文體這一紐帶，讓兩岸青年有更多交流、交心、交融的機會，成為兩岸融合發展過程中一道靚麗的風景」。

「摜蛋」運動是一種撲克牌遊戲，發源於民間，該遊戲需要團結合作、協同配合、靈活應變，以及對目標鍥而不捨的追求。18日舉辦的「農商行杯」昆山開發區兩岸摜蛋聯誼賽，是昆山開發區和昆山市台協會聯合舉辦的首次兩岸摜蛋聯誼賽，也是今年「昆台體育交流系列活動」的一項重點內容，目的在為兩岸民眾搭建新的文化娛樂交流平台，深化台商大陸「精神家園」建設。

緊接著，海峽兩岸（昆山）青年騎行系列活動之昆山開發區「昆山媽祖杯」站19日拉開帷幕。共有300名騎行愛好者參與，共同完成15公里的賽道。據了解，該騎行活動是江浙萬人大眾綠色騎行系列活動的首發站，也是2023年「世界水日」、「中國水周」主題活動暨昆山市第七屆水文化藝術節的重要內容，旨在通過騎行加深認識、增進友誼，

而另一場重點活動，2023第一屆「寶島又一村杯」慢速壘球邀請賽也在19日開幕。共有18支隊伍360名兩岸棒壘球員參賽。昆山慢壘聯盟會長鄭興起表示，隨著兩岸棒壘球運動交流逐漸深入，希望更多兩岸同胞參與這項運動，享受樂趣的同時增進彼此感情。

主辦單位介紹，今年將以昆山試驗區國批10週年為契機，持續擦亮昆台融合品牌，進一步在制度機制上求突破、在產業合作上實際下功夫、並提升兩岸交流交往。

兩岸關係

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