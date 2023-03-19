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大陸房市預期何時恢復？ 房市專家：中美博弈是最大變數

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
台籍大陸房地產專家蔡為民16日在一場兩岸企業聯誼活動中表示，他觀察大陸房市可以用魔幻、且步伐後退的「太空步」來形容。記者黃雅慧/攝影
台籍大陸房地產專家蔡為民16日在一場兩岸企業聯誼活動中表示，他觀察大陸房市可以用魔幻、且步伐後退的「太空步」來形容。記者黃雅慧/攝影

大陸「兩會」結束後，經濟政策明確，外界也關注過往作為大陸經濟火車頭的房地產在今年的表現與走勢。對此，台籍大陸房地產專家蔡為民16日在一場兩岸企業聯誼活動中表示，他觀察大陸房市可以用魔幻、且步伐後退的「太空步」來形容，當前面臨挑戰嚴峻，特別中美博弈會是最大的變數。

目前影響大陸房地產的因素有哪些？蔡為民認為，房地產有太多影響因素，包括政治、政策、金融、社會、經濟、市場。它是最後的結果，不是原因。就他觀察，目前民眾對買房遲疑，對借錢害怕，預期不佳、不敢消費，其實來自於對大陸經濟沒有信心，而這缺乏信心的根源很多層面來自於地緣政治。當中美博弈，兩岸關係隨之動盪，而房地產屬於不動產，大家會不敢下手，因為不確定美國作法。

也因此，蔡為民總結幾項對大陸當前的內外困境。從外部來看：一是中美博弈變數無限放大，不確定大陸能否承受來自美國的攻勢；二是西方發達國家不接受領導權閹割，所以無法忍受中國大陸來分享權力。

而大陸自身也有許多內部挑戰，蔡為民指出：一是大陸陷入「中等收入陷阱」周期，貧富差距拉大，各階層寧願陷入不工作的「躺平」狀態、產業外移等；二是企業家會對共同富裕與「金稅四期」（指各部委、人行與相關機構建構訊息共享與核查通道，代表每筆財稅支出都受到檢視）感到憂慮。

在樓市方面，蔡為民指出，2021年大陸官方開始摧毀樓市信心，2022年3月開始，看到經濟形勢不對勁，開始拯救樓市，但此刻民間信心已經被打擊。目前房地產的角色從以往的前鋒變成後衛。

那麼目前大陸的經濟增長動能何在？蔡為民表示，在帶動經濟成長的投資、消費與外貿等三駕馬車上，只剩下公部門投資能發揮較大作用，政府正往地鐵與基礎設施等投入大量資金。

儘管如此，蔡為民認為今年第2季大陸房地產會有好的榮景。原因在於當前是「否極」態勢，加上新任總理上任有新氣象，預計新的激勵方案將啟動；且疫情病毒毒性趨緩、市場逐步好轉，催生樂觀情緒、救市政策也進入發酵期。

房地產 美中關係

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