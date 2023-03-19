曾為台企的上海克莉絲汀欠款2.5億 543家門店今歸零

曾為台資、創立於1993年的克莉絲汀，巔峰時期在上海擁有543家門店。不過，這一知名烘焙連鎖品牌，如今自曝欠款5700萬人民幣（約2億5千萬台幣），所有門店已暫停運營。

第一財經報導，位於金沙江路33號的克莉絲汀上海總部，目前僅剩一位保安在一樓留守，這名保安說，「這家店關門幾個月了，據說是5月30日重新開業。我們保安的工資欠了幾個月了，但也在陸續發了」。

報導稱，3月18日，現場偌大而昏暗的門店內沒有一個員工，玻璃櫃檯裡仍陳列著一些已經積灰的盒裝糕點。據保安介紹，3樓和4樓以前是克莉絲汀的辦公點，現在也沒有人了。而這位保安現在的工作任務就是看守門店內仍有的物品。

門外的牆上貼了一張徐匯區人民法院的公告。公告顯示，作為被告的上海克莉絲汀食品有限公司已經拖欠了半年左右的房租，金額為12.16萬元人民幣。金沙江路的克莉絲汀旗艦店只是公司目前情況的一個縮影，克莉絲汀旗下所有門店自2022年12月起，均已暫停營業。

一位克莉絲汀十幾年的消費者表示：大概半年前耀華路的克莉絲汀就關門了，不過克莉絲汀沒有什麼創新產品，一直是那幾樣東西。

早在去年7月，克莉絲汀的門店已經出現過一段時間的停業，但在8月，又有部分門店重新開業，如今旗下所有門店再度全部暫停營業。

報導稱，今年3月，克莉絲汀（01210.HK）在公告中提及，公司在支付店鋪租金、供應商貨款、員工薪酬方面出現延誤，截至2023年2月28日，拖欠金額約為人民幣5700萬元。由於拖欠貨款，若干供應商已展開法律程序，凍結了本集團的銀行帳戶，被凍結金額約人民幣350萬元至人民幣400萬元。克莉絲汀目前已經通過貸款、變賣資產等方式補充現金流。

官網資料顯示，克莉絲汀1993年由台資成立，主要在長三角地區的黃金地段及主要城市生產及銷售烘焙產品。2012年2月，克莉絲汀登陸香港聯交所。

克莉絲汀的經營狀況一直不佳。2018年11月克莉絲汀告別台灣創始人時代。財報顯示，2013年至2021年，克莉絲汀已連續9年虧損。年報顯示，2021年，克莉絲汀關閉了55家門店，2020年關閉了99家門店，2019年，共關閉了117家門店。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，中國的烘焙行業，創新、升級、迭代一定是整個行業發展的主旋律。一些老品牌的倒閉，一方面與疫情有關，一方面也和自身缺乏創新，機制的僵化、團隊的老化有關。

網友稱，30年前的克莉絲汀也是一家網紅店，如今令人唏噓。