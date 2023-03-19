彭博資訊專欄／俄遭制裁 人民幣成意外贏家

中國大陸對俄羅斯金融市場的影響力大幅增強。今年2月莫斯科外匯交易人民幣的交易額首次超過美元，成為最主要的交易貨幣，市占率逼近40%。由於俄烏戰爭及西方國家制裁俄羅斯，人民幣驟然間成為歐亞北部首要的區域性貨幣。

俄羅斯2014年併吞克里米亞後，政府就致力於使經濟「去美元化」，但是一直都不順利。政府鼓勵國內企業使用盧布與人民幣，跟中國進行貿易；2017年美國國會通過敵對國家制裁法後，俄羅斯央行更大幅調整外匯存底結構，將人民幣的比重提高到15%，是全球央行持有人民幣平均比重的十倍。

儘管政府強力推動，但是只有少數俄羅斯企業願意接受不能自由兌換的人民幣。俄羅斯石油公司等大型國營企業在與中國簽約時不用美元計價，而改用歐元。許多俄羅斯石油公司向中國採購鑽油設備，但只有少數合約是用人民幣結算，其餘大部分仍用歐元。

然而戰爭與制裁改變了一切。2022年1~9月間俄羅斯對中國的出口額中，以人民幣結算的比率從0.4%急升到14%。俄羅斯各大銀行都接受人民幣存款，同期間俄羅斯家庭持有的人民幣從0激增到價值約60億美元，占家庭外幣持有總額的11%。

這些變化固然是由於歐美的制裁，但也反映出俄羅斯貿易發生地理性的重大改變。制裁使俄羅斯與西方國家間的進、出口貿易皆受重創，因此不得不將大部分的貿易轉向中國；2022年俄羅斯40%的進口額來自中國，30%的出口額則是銷往大陸。預料今年及未來許多年間，俄羅斯對中國的貿易依賴度將繼續提高，如此一來俄羅斯無論是在國家、企業或家庭層級，金融體系「人民幣化」已是唯一真理。

結果就是儘管人民幣不能自由兌換，仍能成為區域性的主要準備貨幣。亞歐大陸的一些其他國家，例如中亞各國與巴基斯坦等，對中國的貿易依賴度也在提高。沙烏地阿拉伯等非民主國家正在密切觀察俄羅斯經驗；雖然仍依賴美元，但也將小心翼翼地增加人民幣的支付比重；這不僅是為了預防美國將國際金融體系武器化，也因為中國愈來愈有能力滿足這些貿易夥伴的大部分需要，包括先進科技。

地緣政治因素，當然不可能很快就罷黜掉美元在全球的地位，但可能在中國鄰近國家逐漸形成以人民幣為中心的區域性金融架構，且使全球金融體系進一步分裂。不僅使中國具備另一項強化地緣經濟力量的工具，此一趨勢也將全球經濟分裂成北京為首及華府為首的區塊。如此將削弱西方國家對集權國家的制裁力度，因為這些國家會以中國作為因應美國威懾的解方，而壓縮俄羅斯的代價可能比華府所意識到的還更高。

（作者Alexander Gabuev是智庫「卡內基莫斯科中心」研究員／編譯任中原）