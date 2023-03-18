任正非：美國科技實力難追趕 自己不反美

中國電訊設備商華為近年遭美方制裁，但創辦人任正非近日談到美國時表示，年輕時很崇拜西方，實際上是親美的，「自己現在也不反美」， 因美國科教實力是幾十年時間都達不到的。

綜合澎湃新聞、經濟觀察報等陸媒17日報導，華為近日在深圳總部舉辦「難題揭榜」火花獎頒獎典禮，任正非對與美國的關係以及近期風靡全球的人工智慧（AI）聊天機器人「ChatGPT」等議題發表看法。

任正非提到，華為現在還處於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步；談到被美國制裁的3年，他說華為用這3年時間完成大量零組件的替代開發，逐步克服了斷供的尷尬。

他說，華為過去20年投了幾千億元培養了一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家，當華為受打壓時，「就請這些科學家到山腳來放羊、種地……拿著手術刀參加殺豬的戰鬥」。

任正非對參加座談會的師生講述，自己年輕時很崇拜西方，因為西方科技如此發達，創立華為以後，也是親西方的，後來突然受到制裁，「看到別人不能提供零部件、工具我們就傻了」。

他透露，當美國打了一棒、狠狠制裁的時候，有人說，美國沒有明白，這一棒打下去，把一個最親美的人，變成了最反美的人，「但當然，我現在也不反美，我們想成為最先進，就必須向一切先進的人學習。美國在科教上的軟實力，還是我們用幾十年時間達不到的」。

對於當前人工智慧科技，任正非認為，未來在AI大模型上會風起雲湧，不只一家，而人工智慧軟體平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2%，98%都是對工業社會、農業社會的促進，而AI服務普及需要5G的連接，ChatGPT的機會是將管道流量撐大，這樣產品就有市場需求。