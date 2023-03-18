被網友尖銳批評的百度「文心一言」 卻被投行一致稱讚？

大陸網科巨頭百度16日正式發表對標ChatGPT的AI聊天機器人「文心一言」後，起初一些人感到失望，但一些試用了該產品的用戶看法樂觀。17日百度港股也扭轉16日跌勢，收盤大漲13.7％，創下1個多月來的最大單日漲幅。

在16日的發布會上，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏直言「文心一言」的體驗還稱不上完美，且使用錄播展示產品，被外界解讀為對產品信心不足，也引起網上觀眾的尖銳批評。

16日百度港股還一度大跌超過10％，最終下跌6.36％作收，跌至125.1港元，創1月19日以來的最低收盤價。不過，17日百度港股大漲13.7％，收在142.2港元。在「文心一言」發表後股價先下後上，如洗三溫暖。

對於「文心一言」發佈後的百度股價波動，李彥宏表示，自己從來不為此做過多解釋，「每次都去解釋股價波動，那我不用幹活了。」

據澎湃新聞，李彥宏17日在2023亞布力中國企業家論壇年會上，首次回應外界對於「文心一言」的回饋，稱外界回饋跟他預期差不多。李彥宏表示，「你去看ChatGPT在剛推出的時候，外界回饋比文心一言還要糟糕。」

不過，據新浪財經報導，來自花旗、美銀的華爾街分析師在試用後，均對「文心一言」給出了積極的評價。

美銀分析師等在最新報告中表示，經過測試了「文心一言」在幾項任務上的表現，如建議、分析、論文寫作和圖片生成，結果讓人滿意。分析師說，他們的樣本量很小，可能不具有代表性，但認為百度的產品還將不斷提升和改進。

花旗銀行分析師也在報告中指出，儘管「文心一言」目前並不完美，但它可以回答大多數複雜、無厘頭的問題。

此外，大陸國內券商也紛紛對「文心一言」給出了正面評價。交銀國際在研報中指出，對比海外領先產品，百度「文心一言」展示技能目前以工具輔助為主，中外市場環境不同，「文心一言」借助百度成熟的變現模式及中文大模型領先地位，有望成為大陸國內最快商業化落地的大模型產品。