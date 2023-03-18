突圍美國封殺 任正非：華為已完成上萬顆受美制裁零組件替代開發

華為創始人任正非近期在一場大學座談會上表示，華為已更換了1萬3,000 多個受美國貿易制裁影響的產品零組件。不過，他坦言，華為現在還屬於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步。

上海交通大學先進產業技術研究院17日披露了一篇《擦亮花火、共創未來——任正非在「難題揭榜」花火獎座談會上的講話》的文章，全文約1萬字，涵蓋任正非對天才少年、校企合作等熱點話題的看法，並透露了華為2022年研發投入情況，也透露華為為擺脫美國貿易限制而做出的努力。

任正非指出，2022年華為研發經費為238億美元，幾年後隨著華為利潤增多，在前沿探索上華為還會繼續加大研發投入。

自2019年以來，華為作為5G電信網路設備的主要供應商，連續成為美國出口管制的對象。任正非此次談話透露華為為近年做出的努力。

任正非表示，華為用三年時間完成1萬3000多顆產品零組件的替代開發、超過4000塊電路板的反覆換板開發，直到現在華為電路板才穩定下來，因為華為有國產的零組件供應了。

任正非還稱，今年4月華為集團自己的IT系統MetaERP將會宣誓，完全用自己的作業系統、數據庫、編譯器和語言等。他指出，華為做出了自己的管理系統MetaERP軟體。MetaERP已經歷了公司全球各部門的應用實戰考驗，經過了公司的總帳使用年度結算考驗。「我們公司的帳是業界中很複雜的，已成功地證明MetaERP是有把握推廣的。許多設計工具也上華為雲公開給社會應用，逐步克服了斷供的尷尬。」

在座談交流中，當與會者提及人工智慧時，任正非回答道，未來AI大模型企業會風起雲湧，不只是微軟一家，另外人工智慧軟體平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2％，98％都是對工業社會、農業社會的促進，AI服務普及需要5G的連接。

任正非說，德國之所以力挺華為5G，因為它要推進人工智慧對德國工業的進步，德國很多工廠的生產無人化。

他並指，大家要關注應用，尤其是工業、農業社會的應用，模型的應用有時比模型本身還有前途，但是華為只聚焦於做好AI底層算力平台，不會做應用平台。

他也談到最近相當火爆的AI聊天機器人ChatGPT議題。任正非指出，「ChatGPT對我們的機會是什麼？它會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣我們的產品就有市場需求。」

談及近來華為「天才少年」離職創業的情況，任正非表示，進入華為公司，「天才少年」這個稱呼就沒有了，定位「天才少年」主要用於入職的定級定薪。另外，任正非認為，華為不能壟斷人才，員工想出去創業或到其他公司去，人盡其才，發揮他的價值，對國家也有用。