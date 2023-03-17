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亂用「葛優躺」照片 昆明航空向葛優公開致歉

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
昆明航空向知名大陸演員葛優公開致歉，因未經其允許。（截圖自西瓜視頻）
昆明航空向知名大陸演員葛優公開致歉，因未經其允許。（截圖自西瓜視頻）

中國大陸昆明航空向知名大陸演員葛優公開致歉，由於七年前發布的推送中使用了葛優的照片做為文章的配圖，未經其允許。

昆明航空官方微信號16日發布消息稱，該公司2016年8月6日發布的推送中使用了葛優照片做為文章的配圖，未經葛優許可侵犯了葛優的肖像權益，特此發文致歉。

昆明航空說，公司存在監督審核不嚴謹的問題。出現本次未經授權使用葛優肖像照片的情況深表歉意，在接到葛優律師團隊反饋的第一時間，已立即刪除了相關侵權圖片文章。

據了解，演員葛優曾在電視劇《我愛我家》中扮演紀春生，該角色在劇中有一個經典的 「葛優躺」形象，後來經過網友二創成為了網絡熱梗。據每日經濟新聞報導，此前葛優曾就「葛優躺」表情包侵權問題發起多起訴訟，且多次勝訴。

其實，葛優打了上百場官司，大部分都勝訴了。

2016年，「葛優躺」表情包在網上走紅。近幾年，葛優以侵犯肖像權為由將許多相關企業和網路帳號起訴到法院，已經打了上百場官司，大部分都以勝訴告終，獲得賠償金額人民幣幾千至上萬不等。

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