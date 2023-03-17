華融案波及 陸財政部重罰Deloitte吊銷涉事會計證

大陸財政部以對華融審計有嚴重違失，勒令德勤（Deloitte）北京分所停業3個月，並沒收其違法所得，以及重罰人民幣2.1億元（約新台幣9.35億元）。

德勤華永回應，尊重和接受財政部的處罰決定。德勤是全球四大會計師事務所之一，這次遭吊照、重罰引發關注。

新京報報導，華融提團在2014至2019年度出現內部控制和風險控制失效、會計資訊嚴重失真等問題。

大陸財政部認為負責會計審計的德勤未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態度，未有效執行必要的審計程式，未獲取充分適當的審計證據，存在嚴重審計缺陷。

對於當事人華融集團所屬的資產管理、投資等相關八家子公司，分別處以人民幣10萬元罰款。並對相關負責人祭出行政處罰。

對於德勤，公告顯示，德勤總所遭到警告，德勤北京分所被暫停經營業務3個月；沒收德勤北京分所違法所得並處罰款總額人民幣2億1190.44萬元，德勤總所承擔連帶責任。

另外，對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師2名，給予吊銷註冊會計師證書的行政處罰；對3名責任人給予暫停執行業務1年的行政處罰；對3名責任人給予暫停執行業務6個月的行政處罰；對6名責任人給予警告的行政處罰。