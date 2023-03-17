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從大跌10%到漲逾13% 百度「文心一言」實現口碑逆轉

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
百度「文心一言」16日公開，首席執行官李彥宏以影片展示文心一言的能力。（美聯社）
百度「文心一言」16日公開，首席執行官李彥宏以影片展示文心一言的能力。（美聯社）

大陸網路科技公司百度16日推出對標人工智慧聊天機器人ChatGPT的「文心一言」，但在初推時，百度執行長李彥宏坦承「不完美」，當日下午百度集團股價「閃崩」，一度跌逾10%，但到17日，百度集團股價開盤又衝高，盤中一度漲逾16%，最後收漲13.67%；同時美股17日盤前，百度也漲逾5%。而從「盼待-失望-重啟期待」雲霄飛車似的市場情緒與股價震盪背後，分析認為，儘管文心一言不完美，但其已具備一定程度水平，如果搭載大陸國內市場，預計能帶來龐大的利益，同時也幫助該模型不斷進化。

李彥宏承認文心一言與ChatGPT之間的差距，在差距之下依舊推出，是因為「市場有需求」。他指出，一旦有了真實的人類反饋，文心一言的進步速度會非常快。

隨著越來越多內測用戶開始與文心一言深度互動，文心一言的優缺點也慢慢被民眾認知。以網友「文娛價值官」實測經驗，他指出文心一言理解能力差強人意，有時候不能正確理解用戶提問。不過文心一言在文本生成、世界知識等方面的表現則令人驚喜，雖然很多時候生成內容的深度與精細程度不如ChatGPT，但更多是由於訓練過程中語料質量的限制，後續可以實現進一步提升。

此外，有業內人士推斷文心一言已經具備了GPT-3的同等能力，在此之前，大陸尚且沒有一款大模型能達到GPT-3的水平，文心一言至少走在了一條正確的道路上。未來經過多次訓練、指令微調等，或許能實現能力進化。

另據國金證券17日研報指出，目前文心一言生成式語言大模型在參數規模、技術創新、應用落地方面均在大陸同業中處於領先水平。文心一言能為大陸用戶提供更便捷的技術入口，且將極大加速大陸生成式AI模型的落地應用節奏，並幫助生態夥伴實現用戶體驗提升和生產降本增效。

中信證券評價稱，文心一言開啟百度AI產業化新篇章。儘管受限於時間和算力，表現仍不完美，但其率先在大陸開始產業化和訓練迭代，有望獲得中文大模型產業化先機。

據了解，百度智能雲截至16日已與5家企業完成首批簽約合作，同時與650家企業啟動簽約。而在文心一言發布會首日，共有超過7萬家的企業用戶申請文心一言應用程式介面（API）調用服務測試。

文心一言 百度 ChatGPT

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