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「台陸通」正式上線 兩岸快遞往來 最快5天送達

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
兩岸快遞「台陸通」上線，原先近1個月的郵寄時間，最快能壓縮至5天內完成，同時還能為節省寄件至少三分之一的費用。圖源：大陸央視新聞
兩岸快遞「台陸通」上線，原先近1個月的郵寄時間，最快能壓縮至5天內完成，同時還能為節省寄件至少三分之一的費用。圖源：大陸央視新聞

經過近一個月的試運營，兩岸快遞「台陸通」正式上線，大陸寄台灣、台灣寄大陸的個人小包建置專線快遞的物流通路，大陸央視報導，這意味今後兩岸快遞往來將像在大陸境內一樣快捷。

事實上，「台陸通」自去年7月起就先單邊開通「大陸至台灣」專線快遞業務，目前大陸近4萬個快遞服務點可實時接單，然後經過統一海運或空運送至台灣。

而「台灣至大陸」專線快遞則在近一個月前開通，據統計，業務試運營至今已收到近400個包裹，有100多個包裹已送達。評估「台灣至大陸」專線快遞正式啟用後，將進一步打通兩岸電商平台便捷購物的通道。

「台陸通」限定的「小包」是指20公斤以內、單價不超過人民幣800元（約新台幣3,500元以下）的個人包裹，或者手機、電腦等價格雖超過人民幣800元，但不可分割、可以繳稅進境的單件物品。

由台灣寄往大陸的個人小包，將可透過台陸通平台郵寄至台陸通金門倉，再由金門運送至大陸，經過清關、EMS郵政快遞等派送至收件人手中。因省去中間環節，原先近1個月的郵寄時間，最快能壓縮至5天內完成，同時還能節省至少三分之一的寄件費用。

兩岸快遞「台陸通」上線，原先近1個月的郵寄時間，最快能壓縮至5天內完成，同時還能為節省寄件至少三分之一的費用。圖源：新京報
兩岸快遞「台陸通」上線，原先近1個月的郵寄時間，最快能壓縮至5天內完成，同時還能為節省寄件至少三分之一的費用。圖源：新京報
兩岸快遞「台陸通」上線，原先近1個月的郵寄時間，最快能壓縮至5天內完成，同時還能為節省寄件至少三分之一的費用。圖源：大陸央視新聞
兩岸快遞「台陸通」上線，原先近1個月的郵寄時間，最快能壓縮至5天內完成，同時還能為節省寄件至少三分之一的費用。圖源：大陸央視新聞

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