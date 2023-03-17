湖南對非進出口值 前兩個月飆漲94.7%

根據長沙海關消息，今年前兩個月，湖南與一帶一路沿線國家、RCEP其他成員國、非洲進出口值分別為459.1億元（人民幣，下同）、389.2億元和104.7億元，同比分別增長81%、51.8%和94.7%。

中新社報導，前兩個月，湖南進出口實現高速增長，外貿進出口總值達1188.2億元，規模居中國大陸第13位。

湖南與212個國家和地區建立經貿往來。前兩月，東協、美國和歐盟為湖南前三大貿易夥伴，進出口值分別為264.6億元、149.7億元和111.8億元，同比分別增長79.4%、68.6%和39%。

前兩月，湖南進口產品主要為金屬礦及礦砂，佔該省進口的24.1%；出口產品主要為機電產品，佔該省出口的44.3%，高新技術產品出口增長22.2%。

民營企業主力軍作用凸顯，外貿新業態顯活力。前兩月，民營企業進出口983.8億元，佔比超八成，同比增長68.4%。該省5家綜保區進出口336.3億元，同比增長87.5%。市場採購出口12億元，同比增長48.1%。

長沙海關建議，外貿企業要加強產品研發，提高質量標準，加快向技術密集型、品牌創造型和服務貿易型轉變，提高湘品出海的國際競爭力；利用中非經貿博覽會、廣交會等渠道開展貿易促進活動，穩定外貿訂單。湖南可進一步鞏固工程機械、軌道交通、煙花、陶瓷等傳統優勢產品出口，打造新能源汽車、鋰電池以及光伏產品等新出口亮點，形成外貿發展新動能。