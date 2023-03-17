遼寧固定資產投資 2025目標破兆元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

遼寧省政府新聞辦在15日舉行的記者會表示，遼寧省充分發揮投資關鍵作用，推進項目投資增數量、壯體量、上速度，計劃2023年固定資產投資增長10%，2025年如期實現固定資產投資突破兆元（人民幣，下同）以上。

中新社報導，遼寧省發展和改革委員會黨組成員、副主任黃洋表示，2023年年初以來，遼寧省發改委建立了全省年度建設項目庫，以及若干重大工程300個重點項目、央地合作100個重點項目、億元以上6000個項目、中央資金項目等四個項目清單，鞏固全省投資基本盤。 　　

從目前入庫項目看，遼寧省2023年度計劃實施項目超過13000個，總投資超5兆元，年度計劃投資超8000億元。目前，項目總體入庫情況好於往年同期水平，在庫的年度投資可對全年投資預期目標形成較強支撐。 

同時，遼寧省聚焦充分發揮重大工程示範帶動作用，在去年工作基礎上優中選優形成了本年度重大工程300個重點項目清單，總投資1.36兆元，年度投資近2000億元。重點推進SK海力士、華晨寶馬全新動力電池、西鞍山鐵礦、瀋白高鐵等重大項目。 　　

遼寧省還深化央地合作，深度謀劃提出100個具有戰略性、全局性、系統性的合作項目，總投資超過1兆元。這批項目涉及航空工業、中核集團、中國石油、國家電投、華潤集團等40餘家央企。

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