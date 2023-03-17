第6屆進博會 招展面積已21萬平方米

第六屆進博會健康養老專區宣介會15日在上海舉辦。中國國際進口博覽局財務總監馬鳳民透露，目前第六屆進博會參展企業簽約面積已超過21萬平方公尺，多位跨國企業CEO已確認現場出席。

中新社報導，據馬鳳民介紹，目前第六屆進博會企業商業展招展工作正扎實推進，六大展區進一步創新展覽題材，吸引越來越多的企業報名參展，簽約面積已超過21萬平方公尺，多位跨國企業CEO已確認將會現場出席。

此外，秉持「綜合展、專業辦」的辦展理念，第六屆進博會擬將醫療展區原「康復養老專區」進一步優化升級為「健康養老專區」，集中展示國際領先的健康養老產品、技術和服務，專區規劃展覽面積4000平方公尺，西萬拓聽力、奧索、畢威泰克、赫力昂、康寶萊等龍頭企業已簽約參展。

奧索亞洲區總裁朱璟昊說，連續多年的進博會參展經歷給企業帶來了巨大的宣傳流量和曝光機會，未來奧索會通過持續參加進博會，把更多先進的產品和技術帶給大陸消費者，賦能大陸假肢矯形行業快速發展。

畢威泰克中國總經理崔修濤稱，此前公司在進博會展示的智能醫護解決方案吸引了眾多醫院的關注，今年公司決定擴大第六屆進博會展位面積，將帶來最新的智慧病房解決方案。

據悉，第六屆進博會將於2023年11月5日至10日在上海舉辦，健康養老專區依託大健康、大康養概念，參展品類涵蓋營養保健食品、營養素補充劑、膳食補充劑、康復輔助器具、適老產品、睡眠修復科技、運動損傷修復、專業按摩設備、水療、無障礙設施、養老機構、養老地產等細分領域。