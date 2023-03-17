陸出入境旅遊漸恢復 助全球經濟復甦

3月15日起，中國大陸試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營大陸公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務；進一步調整外國人來華簽證及入境政策，便利中外人員往來。

新華社報導，業界認為，大陸出入境遊市場穩步恢復為全球旅遊經濟復甦和發展注入動力。「3月10日相關通知發布後，11日上午便產生了前往第二批目的地國家的整體訂單。」春秋旅遊副總經理周衞紅說。

上航旅遊集團總經理助理顧偉介紹，企業圍繞第二批目的地國家推出的西班牙—法國、法國—瑞士等連線產品頗受關注；前往伊朗的旅行團也將在4月份啟程。

攜程、同程旅行、馬蜂窩等平台上出境跟團遊、定制遊、「機票+酒店」、簽證辦理、目的地單項服務預訂等相關產品熱度持續走高。

自2月6日至今，大陸恢復出境團隊遊和「機票+酒店」業務的目的地國家數量已達到60個。旅遊企業因此能將許多地理位置相近的目的地串聯起來，推出更為豐富的產品，從而進一步提升遊客出行性價比、旅行企業組織管理效率，並為海外目的地帶來更大合作空間。

據了解，一個多月以來，春秋出境跟團遊和自由行遊客已有近萬人次，預估今年「五一」假期前後出境遊客量約恢復至2019年同期的一半以上；錦江旅遊已推出上百條出境團隊遊和「機票+酒店」產品，中東、東南亞市場升溫；上航旅遊的出境遊新產品中引入郵輪旅遊等多種元素。

大陸市場持續回暖帶給全球旅遊業者更大的信心。「我們原本預計今年會有500萬至600萬人次中國遊客赴泰國旅遊，但根據目前良好的恢復勢頭，我們將這一預測進一步上調。」泰國國家旅遊局局長育他沙近期在上海推介泰國旅遊時說。

大陸入境遊市場也在穩步恢復。大陸國家移民管理局決定自3月15日零時起調整簽證及入境政策，對來華外國人持2020年3月28日前簽發且仍在有效期內簽證的，准予入境。此外，恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

中國旅遊研究院院長戴斌認為，2023年，大陸出境遊市場將表現出持續回暖、加速復甦的走勢。他建議結合世界級旅遊目的地建設，打造一批世界文明交流互鑒的窗口城市，持續提升外國遊客對赴大陸旅遊意願。