大陸製造+新賽道 首次全景展示

2023年中國（大連）新賽道大會15日在遼寧大連舉行，長城戰略諮詢發布了《中國新賽道2022「製造+」專題報告：新賽道引領新舊動能轉換》，這也是大陸國內首份專注於「製造+」領域的新賽道報告。

中新社報導，《報告》從賽道圖景、典型賽道、城市分佈、實踐經驗、趨勢洞見等方面進行「製造+」新賽道的態勢感知，首次全景展示中國大陸「製造+」新賽道圖景。

《報告》指出，「製造+」新賽道是塑造發展新動能新優勢的重要引擎。新賽道是新興產業中最具引領力、最具爆發性的領域，具有跨界、爆發和動態演進等特點。「製造+」新賽道是以新要素、新技術、新模式迭代更新製造業全產業鏈而形成的新業態，是地方推動傳統產業數位化網路化智能化升級、優化產業結構，打造新的經濟增長點的重要突破口。

《報告》認為，「製造+」新賽道圖景由6個主賽道和20個新賽道組成。6個主賽道中，智能網聯與新能源汽車主賽道涵蓋自動駕駛、動力電池、新能源整車、智能網聯、智能充電、智能飛行汽車等6個新賽道；信創主賽道涵蓋智能晶片、AI解決方案、工業互聯網、智能通信設備等4個新賽道；創新藥與器械主賽道涵蓋智能醫療器械、創新藥研發等2個新賽道；智能裝備主賽道涵蓋機器人、智能硬體、無人機等3個新賽道；智慧物流主賽道涵蓋供應鏈物流、網路貨運等2個新賽道；潔淨能源主賽道涵蓋太陽能、氫能、新型儲能等3個新賽道。

《報告》顯示，「製造+」新賽道分布大陸全國45個城市，分為四個梯隊。當前20個新賽道覆蓋北京、上海、深圳、蘇州、杭州等大陸45個城市，主要分佈在長三角、京津冀、珠三角、長江中游、山東半島、成渝地區雙城經濟圈等六大城市群。

長城戰略諮詢副總經理王志輝介紹，目前，中國大陸多地正積極探索「製造+」新賽道培育工作。包括武漢、佛山、蘇州、青島、大連等地依託雄厚的製造業基礎，率先在大陸開展「製造+」新賽道培育工作，已形成一定成效和影響力。