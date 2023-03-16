陸機構改革方案公布 中共中央將新組建三委一部一辦

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸機構改革終於正式公布。將組建五個中央新委員會和多個國務院新機構，以適應新的變化。記者賴錦宏/攝影
大陸機構改革終於正式公布。將組建五個中央新委員會和多個國務院新機構，以適應新的變化。記者賴錦宏/攝影

據新華社16日公布中國大陸此次「黨和國家機構改革方案」全文，中共中央將新組建「三委一部一辦」，包括：中央金融委員會、中央金融工作委員會、中央科技委員會、中央社會工作部、以及中央港澳工作辦公室。金融領域是此次改革重點。這是中國大陸繼2018機構改革後，又一次重大機構改革。

大陸此次機構改革共涉及：黨中央機構改革、深化全國人大機構改革、國務院機構改革、深化全國政協機構改革，以及優化機構編制資源配置。

其中，「優化機構編制資源配置」即要求中共中央和國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減。

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