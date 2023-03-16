陸機構改革方案公布 中共中央將新組建三委一部一辦
據新華社16日公布中國大陸此次「黨和國家機構改革方案」全文，中共中央將新組建「三委一部一辦」，包括：中央金融委員會、中央金融工作委員會、中央科技委員會、中央社會工作部、以及中央港澳工作辦公室。金融領域是此次改革重點。這是中國大陸繼2018機構改革後，又一次重大機構改革。
大陸此次機構改革共涉及：黨中央機構改革、深化全國人大機構改革、國務院機構改革、深化全國政協機構改革，以及優化機構編制資源配置。
其中，「優化機構編制資源配置」即要求中共中央和國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減。
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