跨交會明福州登場 深化全球電商合作

在15日於福州舉行的記者會上，福建省進出口商會常務副會長陳丹鋒透露，2023中國跨境電商交易會（跨交會）將迎來中外50多家跨境電商平台、超10萬名跨境電商賣家，成為一個跨境電商流量的大集合地，深化全球電商合作。

中新社報導，近年來，新冠疫情影響傳統外貿行業，跨境電商優勢更加凸顯，在「宅經濟」帶動下實現逆勢上揚，推動國際貿易加速轉型。中國大陸跨境電商迅速發展，進出口規模5年增長近10倍，去年達2.11兆元（人民幣，下同），同比增長9.8%。

順應跨境電商的迅速發展，中國跨境電商交易會3月18日至20日又將在福州舉辦，加速全球電商合作。陳丹鋒稱，除了阿里巴巴國際站、中國製造網外，亞馬遜全球開店、eBay、沃爾瑪、Wish、谷歌等眾多「老朋友」將繼續亮相本屆跨交會，還有德國、法國、美國、韓國等國家的電商新平台慕名參加。

同時，中國跨境電商強省全部參展，參展主力多來自外貿傳統產業帶，大陸20多個省市60多個產業帶展示行業熱銷產品，將使本屆跨交會成為「中國製造」的供應鏈大集合。

自2015年在杭州設立首個跨境電商綜合試驗區以來，中國跨境電商綜合試驗區已七次擴圍，現擴充至165個。本屆跨交會將舉辦跨境電商綜合試驗區發展交流大會，共商跨境電商綜合試驗區高質量發展。

作為中國跨交會的舉辦地，福州近年發布多項政策推動跨境電商產業發展。福建自貿試驗區福州片區管委會副主任梁勇稱，2022年，福州跨境電商成交規模突破800億元，同比增長60%。