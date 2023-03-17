廣西多家製造業打開國際市場

在廣西柳工裝載機裝配工廠內，150米長的生產線上機器飛速運轉，幾十名工人各司其職，有條不紊地配合機器作業，僅約10分鐘，一台裝載機成功下線；廠區外，一台台設備緩緩駛出，等待發往海外。

新華社報導，電動裝載機在印度市場首發、超百台路面設備奔赴俄羅斯、岩石臂挖掘機順利進駐印尼礦山項目……今年開年以來，廣西柳工機械股份有限公司在海外市場取得持續性突破，1月份柳工工程機械海外出口量同比增長超過50%，2月份以來大型挖掘機海外發運量同比增長500%。

柳工海外市場的「開門紅」，在廣西並非個例。今年以來，廣西多家大型製造業企業出口銷售額等經濟指標保持較快增長。《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式生效實施為廣西企業進一步打開國際市場提供了寶貴機遇。RCEP生效後帶給企業的一大利好，在於降低關稅後帶來的進口成本降低和出口機遇增多。根據協定，RCEP貨物貿易最終零關稅產品比例將超過90%，將為區域內產業發展帶來新的機遇。

近年來，新能源產業蓬勃發展，瞄準新能源領域持續發力成為廣西製造業企業保持海外出口競爭力的「法寶」。在廣西北港物流有限公司柳州分公司，一件件打包好的五菱新能源汽車零部件正被裝入集裝箱，等待發往印尼。

上汽通用五菱品牌與公關總監張益勤介紹，今年1月，五菱海外出口11839台/套，保持良好勢頭。「在印尼，五菱已實現本地化生產，提供數千個就業崗位，帶動當地產業鏈完善。未來，五菱新能源將以印尼為中心，打通東南亞、中東市場。」

從「製造」走向「智造」，依託科技創新是廣西製造業企業不斷吸引海外客戶的核心競爭力。近年來，柳工通過工業機器人、自動化生產線等智能集成系統和智能物流設備，讓生產製造更加自動和智能。

廣西壯族自治區工業和信息化廳相關負責人介紹，今年以來廣西工業生產穩中向好。1月至2月，廣西規上工業總產值完成人民幣3751億元，增長5.4%；規上工業增加值增長7.7%，比2022年同期提高1.5個百分點，環比2022年12月回升10.5個百分點。