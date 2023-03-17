兩岸標準論壇 北京、台北同步登場

由中國通信標準化協會、中國電子工業標準化技術協會、海峽兩岸通信交流協會與台灣華聚產業共同標準推動基金會共同主辦的第17屆海峽兩岸信息產業和技術標準論壇，15日以視訊連線方式在北京和台北同步舉行，兩岸信息產業專家學者、企業代表100餘人參加。

新華社報導，大陸工業和信息化部副部長徐曉蘭表示，大陸將堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化。標準是新型工業化的技術基礎。希望兩岸的業界加強技術創新、推動共通標準、構建產業體系。

大陸國務院台辦副主任潘賢掌表示，本屆論壇的舉辦恰逢其時，很有意義。在當前外部環境不穩定、不確定、難預料因素增多，全球產業鏈供應鏈面臨嚴重衝擊的背景下，兩岸產業界唯有相向而行、攜手並進，持續推動行業標準共通、加強合資合作，才能共同抵禦風險，實現互利共贏，以更多實質合作成果造福兩岸同胞，共同壯大中華民族經濟。

台灣華聚基金會董事長陳瑞隆表示，兩岸信息產業和技術標準論壇是兩岸業界交流合作的最佳平台，將持續為台灣業者與大陸開展廣泛合作創造條件。

與會專家就6G、電子產業發展趨勢等議題進行了深入交流研討。論壇發佈了《整機櫃服務器散熱子系統技術要求》《工具機（機床）信息模型》等7項共通標準，公佈了《光健康（顯示篇）》白皮書和《工業互聯網的實際應用案例》，並就半導體照明、顯示技術與應用、太陽能光伏、鋰離子電池、開放計算架構生態、雲計算、智能製造、移動通信、網路演進、服務應用、車聯網等信息產業熱點領域達成28項共識。

兩岸標準論壇旨在推動兩岸行業標準共通，是兩岸信息產業界持續時間最長、規模最大、影響力最廣泛的交流平台，自2005年至今已舉辦了17屆，共達成481項產業共識，公佈了72項共通標準、6本案例彙編和3本產業白皮書，簽署了14個合作備忘錄，有力推動了兩岸信息產業合作。