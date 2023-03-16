Alibaba.com跨境電商達人賽 年度10強出爐

年度B2B跨境電商風雲盛事，由Alibaba.com主辦的「台灣跨境電商達人賽」邁入第九屆，今年超過百間中小企業參賽，總決賽於16、17日登場，匯集全台16家中小企業網商菁英相互切磋。

此次達人賽邀請台灣大學、政治大學、中興大學等產、學與媒體界領袖擔任評審；從行銷、交易、數據、管理四項創新項評比決選出最終10強商家。

當中不乏跨境電商楷模品元實業、調整啞鈴隱形冠軍芙瑞實業及斜槓代表維高興業等潛力新星，積極透過數位化華麗轉身，成為台灣中小企業開創外貿新局的最佳示範。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭說：「過去幾年，Alibaba.com見證許多優秀的中小企業透過平台取得外貿佳績，也希望藉由年年舉辦的『台灣跨境電商達人賽』，更快速地讓跨產業企業間共享數位工具及行銷手法，透過競賽間的良性競爭及相互交流，讓達人賽成為推動台灣企業數位轉型、產業孵化創新商模的最大助力！」

除了年年舉辦的達人賽以外，Alibaba.com也持續以具體行動計畫，如3月新貿節、新版台灣品牌加速補助計畫等，成為台灣中小企業的最佳支柱。

全球供應鏈重組後，過往台灣企業引以為傲的生產製造能力不再是訂單保證，隨著時代革新，唯有掌握新商機及新商業模式才能走的更長、更遠。

根據經濟部「2022年中小企業白皮書」資料顯示，隨著業者短期的數位投資逐漸同質化，未來競爭差異可能日漸縮減，多數業者未來 3 年的轉型目標皆以「創造新商業模式」為當務之急。

Alibaba.com跨境電商達人賽評審之一台灣大學管理學院助理教授陳彥豪指出，電商創新不僅包含金流、物流、商流等要素元素，其中的資訊流更是創造商業價值的箇中關鍵。中小企業透過Alibaba.com跨境電商達人賽的交流分享，不僅更懂得教學相長，更透過電商平台有效整合四大要素，運用數據解釋並預測市場脈動。

本次參與跨境電商達人賽決賽的業者橫跨食品科學、運動休閒、電子儀器等多元產業，從家喻戶曉的知名品牌到各產業內的隱形冠軍，不僅彰顯台灣企業備受國際市場的肯定，更凸顯Alibaba.com作為跨境電商平台帶有的多元化特質，以及阿里巴巴集團「讓天下沒有難做的生意」的願景。

政治大學企業管理學系教授樓永堅表示，不管是隱形冠軍或是斜槓創業，電商絕不僅止於平台的操作，更重要的是將電商經營內化成公司管理的精神。企業主可以透過 Alibaba.com關鍵字搜尋調查報告，掌握潛在客戶的喜好、採購趨勢；並從後台數據即時掌握市場動態，制定更精準的行銷策略。