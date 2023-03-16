快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

Alibaba.com跨境電商達人賽 年度10強出爐

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，Alibaba.com長期支持台灣傳統中小企業的數位外貿創新，並期待藉達人賽的良性競爭及交流，推動台企數位轉型，並助力產業孵化創新商模。Alibaba.com／提供
Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，Alibaba.com長期支持台灣傳統中小企業的數位外貿創新，並期待藉達人賽的良性競爭及交流，推動台企數位轉型，並助力產業孵化創新商模。Alibaba.com／提供

年度B2B跨境電商風雲盛事，由Alibaba.com主辦的「台灣跨境電商達人賽」邁入第九屆，今年超過百間中小企業參賽，總決賽於16、17日登場，匯集全台16家中小企業網商菁英相互切磋。

此次達人賽邀請台灣大學、政治大學、中興大學等產、學與媒體界領袖擔任評審；從行銷、交易、數據、管理四項創新項評比決選出最終10強商家。

當中不乏跨境電商楷模品元實業、調整啞鈴隱形冠軍芙瑞實業及斜槓代表維高興業等潛力新星，積極透過數位化華麗轉身，成為台灣中小企業開創外貿新局的最佳示範。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭說：「過去幾年，Alibaba.com見證許多優秀的中小企業透過平台取得外貿佳績，也希望藉由年年舉辦的『台灣跨境電商達人賽』，更快速地讓跨產業企業間共享數位工具及行銷手法，透過競賽間的良性競爭及相互交流，讓達人賽成為推動台灣企業數位轉型、產業孵化創新商模的最大助力！」

除了年年舉辦的達人賽以外，Alibaba.com也持續以具體行動計畫，如3月新貿節、新版台灣品牌加速補助計畫等，成為台灣中小企業的最佳支柱。

全球供應鏈重組後，過往台灣企業引以為傲的生產製造能力不再是訂單保證，隨著時代革新，唯有掌握新商機及新商業模式才能走的更長、更遠。

根據經濟部「2022年中小企業白皮書」資料顯示，隨著業者短期的數位投資逐漸同質化，未來競爭差異可能日漸縮減，多數業者未來 3 年的轉型目標皆以「創造新商業模式」為當務之急。

Alibaba.com跨境電商達人賽評審之一台灣大學管理學院助理教授陳彥豪指出，電商創新不僅包含金流、物流、商流等要素元素，其中的資訊流更是創造商業價值的箇中關鍵。中小企業透過Alibaba.com跨境電商達人賽的交流分享，不僅更懂得教學相長，更透過電商平台有效整合四大要素，運用數據解釋並預測市場脈動。

本次參與跨境電商達人賽決賽的業者橫跨食品科學、運動休閒、電子儀器等多元產業，從家喻戶曉的知名品牌到各產業內的隱形冠軍，不僅彰顯台灣企業備受國際市場的肯定，更凸顯Alibaba.com作為跨境電商平台帶有的多元化特質，以及阿里巴巴集團「讓天下沒有難做的生意」的願景。

政治大學企業管理學系教授樓永堅表示，不管是隱形冠軍或是斜槓創業，電商絕不僅止於平台的操作，更重要的是將電商經營內化成公司管理的精神。企業主可以透過 Alibaba.com關鍵字搜尋調查報告，掌握潛在客戶的喜好、採購趨勢；並從後台數據即時掌握市場動態，制定更精準的行銷策略。

樓永堅指出，企業主接獲大筆訂單時，也能詳實掌握客戶的信用保證、信用能力等資訊，將採購背後的風險降至最低，透過數位工具、電商經營迎向外貿新世代浪潮。

Alibaba.com主辦的台灣跨境電商達人賽總決賽於16、17日登場，匯集全台16家中小企業網商菁英相互切磋。Alibaba.com／提供
Alibaba.com主辦的台灣跨境電商達人賽總決賽於16、17日登場，匯集全台16家中小企業網商菁英相互切磋。Alibaba.com／提供
本年度參與跨境電商達人賽決賽的業者橫跨食品科學、運動休閒、電子儀器等產業，更有家喻戶曉的知名品牌到各產業內的隱形冠軍。圖為品元實業副總經理劉佩儀。Alibaba.com／提供
本年度參與跨境電商達人賽決賽的業者橫跨食品科學、運動休閒、電子儀器等產業，更有家喻戶曉的知名品牌到各產業內的隱形冠軍。圖為品元實業副總經理劉佩儀。Alibaba.com／提供

跨境電商 阿里巴巴集團

延伸閱讀

Yahoo奇摩傳出售消息多年 近期傳Q2定案

蝦皮、樂天、UA作夥反詐騙 保二總隊跟電商合作培養民眾「識詐」

對東協外貿 福建增長強勁

24名檢察官申請轉任法官…主任、試署都有 司法院請外界檢視

相關新聞

美暴力升息 陸專家憂：發展中國家恐重現1998年亞洲金融危機

中國宏觀經濟學會副會長、中銀國際研究公司董事長曹遠征表示，美國加息帶動全球經濟提前陷入衰退，也已經帶來國際資本流動的紊亂...

大陸流亡富商郭文貴被捕 軍師余建民浮出水面成逃犯

中國流亡富商郭文貴15日在紐約遭到逮捕，他的「軍師」余建明也浮出水面。余建明此前長期在香港投行圈，被指控與郭文貴一樣的1...

青年失業暴增…陸公務員職缺搶破頭 招20萬來近800萬人

青年失業人口激增，中國大陸今年報考公務員人數突破歷來紀錄。據CNBC分析大陸官媒報導，今年申請報考公務員考試的人數高達7...

百度發布文心一言 李彥宏：十月懷胎一朝分娩

被稱為大陸版ChatGPT的百度文心一言，16日下午發布，百度董事長李彥宏表示，百度文心一言十月懷胎，終於一朝分娩。

中斷3年！陸與南韓15條國際客輪航線 即將復航

曾每年有高達200萬人次搭乘的中國與南韓國際客輪航線，自2020年1月中斷以來已逾3年，如今南韓政府宣布即將在20日開始...

救房市奏效！2月70城房價回升0.3% 湛江領漲全陸

大陸國家統計局16日發布，2月70個大中城市中，房價與上月相比上漲的城市個數大幅增加，各線城市房價與上月相比總體上漲。其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦