快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

上海伴手禮好評榜出爐 台企文創與咖啡上榜

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台企琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」上榜「2022上海伴手禮好評榜」。琉璃工房／提供
台企琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」上榜「2022上海伴手禮好評榜」。琉璃工房／提供

「2022上海伴手禮好評榜」日前出爐，台企琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」、台企后政品欣的「我的隨身咖啡」上榜。

上海市消費者權益保護委員會（簡稱「上海消保委」）官網發布，「上海伴手禮」評測活動是由上海市消保委主辦，面向廣大上海市企業，評測出極具上海文化特色的食品及文創百貨產品。

經過初選、甄選、優選等多個環節，「2022上海伴手禮好評榜」共有食品45件、文創百貨47件上榜。琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」作品位列文創百貨第35位。

后政品欣的「我的隨身咖啡」，位列食品第19位。

琉璃工房表示，「得意春風喜瑞兔」設計理念是「乘興飛揚，開出朵朵心花綻放，春意入懷、完美，都在剎那姿態裡」

后政品欣指出，「我的隨身咖啡」禮盒設計靈感來自於上海獨特的咖啡文化與咖啡工廠的有趣碰撞，外盒以東明珠與白玉蘭、滑板少年、喝咖啡的女生、咖啡花、烘豆機器、咖啡製作過程縮影，所組成六宮格為主體，既體現出咖啡與這座城市的緊密聯繫，又能讓人看到一座「匠心」製造的咖啡工廠

台企后政品欣的「我的隨身咖啡」上榜「2022上海伴手禮好評榜」。后政品欣／提供
台企后政品欣的「我的隨身咖啡」上榜「2022上海伴手禮好評榜」。后政品欣／提供

延伸閱讀

吳釗燮被看破手腳？ 蔡正元揭宏都拉斯和陸建交「有4好處」

早春三月就是要賞花呀！　再到靜謐森林日式庭園喝職人咖啡

宏國傳斷交危機 台宏FTA是否終止仍待觀察

演唱會黃牛票猖獗 立委籲速修文創法拚4月三讀

相關新聞

陸釋善意 台2水產恢復進口

大陸新任國務院總理李強十三日在回答本報記者提問時才表示，恢復各領域常態合作，是大家的共同期望，需要共同努力。國台辦昨日即...

去年跌26％ 陸房市銷售跌幅縮 回穩信號？

大陸房地產市場多項指標數據出現正面變化。大陸國家統計局指出，一到二月，大陸房地產銷售面積年減百分之三點六，較去年全年跌幅...

靠熱帶果林 台青海南闖出名號

金黃的榴蓮蜜、新奇的木奶果、可口的嘉寶果…一個個熱帶水果掛滿樹枝，果香夾雜著四溢的花香，引來蜜蜂、蝴蝶穿梭其間。位於海南...

拚雙碳 北大成立碳中和研究院

為了服務大陸「雙碳」計畫，北京大學15日成立「碳中和研究院」，將會建立數據庫與模型平台、產學研融合交叉平台和碳中和智庫平...

陸調查 逾8成對消費環境總體滿意

大陸年度「315」打假日已經到來，中國消費者協會發布調查指出，超過八成受訪者對大陸消費環境「總體表示滿意」，多數受訪者對...

上海伴手禮好評榜出爐 台企文創與咖啡上榜

「2022上海伴手禮好評榜」日前出爐，台企琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」、台企后政品欣的「我的隨身咖啡」上榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦