上海伴手禮好評榜出爐 台企文創與咖啡上榜

「2022上海伴手禮好評榜」日前出爐，台企琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」、台企后政品欣的「我的隨身咖啡」上榜。

上海市消費者權益保護委員會（簡稱「上海消保委」）官網發布，「上海伴手禮」評測活動是由上海市消保委主辦，面向廣大上海市企業，評測出極具上海文化特色的食品及文創百貨產品。

經過初選、甄選、優選等多個環節，「2022上海伴手禮好評榜」共有食品45件、文創百貨47件上榜。琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」作品位列文創百貨第35位。

后政品欣的「我的隨身咖啡」，位列食品第19位。

琉璃工房表示，「得意春風喜瑞兔」設計理念是「乘興飛揚，開出朵朵心花綻放，春意入懷、完美，都在剎那姿態裡」