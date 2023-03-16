上海伴手禮好評榜出爐 台企文創與咖啡上榜
「2022上海伴手禮好評榜」日前出爐，台企琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」、台企后政品欣的「我的隨身咖啡」上榜。
上海市消費者權益保護委員會（簡稱「上海消保委」）官網發布，「上海伴手禮」評測活動是由上海市消保委主辦，面向廣大上海市企業，評測出極具上海文化特色的食品及文創百貨產品。
經過初選、甄選、優選等多個環節，「2022上海伴手禮好評榜」共有食品45件、文創百貨47件上榜。琉璃工房的「得意春風喜瑞兔」作品位列文創百貨第35位。
后政品欣的「我的隨身咖啡」，位列食品第19位。
琉璃工房表示，「得意春風喜瑞兔」設計理念是「乘興飛揚，開出朵朵心花綻放，春意入懷、完美，都在剎那姿態裡」
后政品欣指出，「我的隨身咖啡」禮盒設計靈感來自於上海獨特的咖啡文化與咖啡工廠的有趣碰撞，外盒以東明珠與白玉蘭、滑板少年、喝咖啡的女生、咖啡花、烘豆機器、咖啡製作過程縮影，所組成六宮格為主體，既體現出咖啡與這座城市的緊密聯繫，又能讓人看到一座「匠心」製造的咖啡工廠
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