阿聯酋資金購買字節跳動股票 對後者估值2200億美元

3月15日，彭博社援引知情人士消息稱，阿聯酋(UAE)皇室人員Sheikh Tahnoon控製的G42最近幾個月通過其42XFund從現有投資者手中收購超過1億美元的字節跳動股份。

知情人士表示，阿聯酋 G42對字節估值約2200億美元。此外，另一衹基金也買入字節股份，估值則為2250億美元。

據介紹，G42的投資組合，涉及雲計算、疫苗一直到無人駕駛汽車等各個領域，去年以 100億美元成立了人工智能公司42XFund。G42的一位發言人表示，42X基金已在上海、新加坡和雅加達聘用10名投資專業人士，但拒絕進一步說明。

知情人士透露，42X基金已委任原京東戰略投資部主管衚甯峰負責其上海辦事處。據介紹，衚甯峰於2019年加入京東，之前曾擔任鼎暉投資的董事總經理和凱煇私募股權投資基金的管理合夥人。在職業生涯早期，他還曾在貝恩公司擔任顧問。

有接近字節跳動的人士表示，就公司層面“字節近期沒有新融資行為和計劃