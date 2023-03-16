服博會下周在武漢 規模展品歷屆之最

第十二屆中國國際服務外包交易博覽會將於3月21日至23日在武漢舉行，本屆服博會展會規模及實物展品數量將為歷屆之最。

中新社報導，服博會是中國大陸服務外包領域唯一的國際性、專業性展會。據介紹，本屆服博會以「數字新機遇、外包新未來」為主題，展覽面積、參展企業數量、實物展品數量為歷屆之最。各專業展區企業涵蓋智慧健康、智能製造、服務及解決方案、文創等多個領域，向觀眾展示當前服務外包產業領域新產品、新技術、新成果。

此外，展會期間還將舉辦一系列高規格交流論壇以及活動，來自大陸國內外的知名企業家和專家學者將圍繞全球服務外包發展、服務貿易創新合作發表主旨演講。

中國大陸商務部服務貿易和服務業司副司長朱光耀在當天北京舉行的記者會上稱，大陸十四五時期仍將是大陸服務外包產業發展的重要機遇期。今後將支持各地開展形式多樣的服務外包產業投資促進活動，大力發展數位貿易，運用數位技術大力發展眾包、雲外包、平台分包等新業態新模式，推進服務外包數位化高端化轉型。

近年來，大陸服務外包發展迅速，產業規模穩步擴大。根據官方的數據，2022年大陸企業承接服務外包合約額2.44兆元人民幣，執行額1.65兆元人民幣，同比分別增長14.2%和10.3%。