5G、工業互聯網 陸加速發展

中國大陸工業和信息化部部長金壯龍14日表示，要加快5G、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數位經濟核心產業，推動積體電路、工業軟體產業高質量發展。

中新社報導，3月14日，金壯龍主持召開會議，傳達學習貫徹大陸兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。

金壯龍要求，加快實施十四五規劃重大工程項目，發揮重點地區作用，穩住重點行業發展，鞏固工業經濟回升向好勢頭；提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，穩步實施關鍵核心技術攻關工程，加快推進產業基礎再造工程和重大裝備攻關工程，加強產業鏈關鍵環節產能儲備和備份；推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業和中小企業數位化轉型，深化質量品牌建設，積極推行綠色製造、智能製造，扎實推進重點領域節能降碳；持續優化中小企業發展環境，促進大中小企業融通創新，激發湧現更多專精特新企業。

金壯龍提出，要加快5G、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數位經濟核心產業，推動積體電路、工業軟體產業高質量發展，積極培育新業態新模式。深化放管服改革，優化產業政策實施方式，更大力度吸引和利用外資，為產業發展營造良好環境。