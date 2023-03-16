吉林推廣人參 總產值破642億

吉林省長白山人參推介會14日在北京舉行。吉林省副省長韓福春介紹，隨著大健康理念深入人心，人們對人參藥用、食用和保健價值也有了更多了解，人參產業迎來新的發展機遇。

中新社報導，作為名貴中藥材和滋補佳品，人參被譽為百草之王。吉林省人參產量約占中國大陸總量的60%、世界市場的40%。韓福春介紹，2022年，吉林省園參種植面積為14.8萬畝，林下參種植面積為121.7萬畝，人參總產量達3.48萬噸，全產業鏈總產值突破642億元（人民幣，下同）。

當天，通化市、白山市、延邊州等吉林省人參主產區分別進行推介。目前，吉林省已開發生產人參食品、藥品、保健品、化妝品、生物製品五大系列1000多種產品，實現了人參的全株開發利用。通過精深加工，人參正逐漸從禮品轉變為日用品，消費群體與渠道均在拓寬。 在推介會上，吉林省提出，將科學改進人參種植模式，探索人參種質資源保護與森林經營協同發展，深化與各大企業、大學院所的務實合作，推動人參在食品、藥品、保健品、化妝品、生物製品等領域的多元化開發利用。

韓福春表示，發展人參產業是吉林省全面實施鄉村振興、加快建設農業強省的引領性工程，當地將用好用足用活政策，按照全鏈條開發模式，把人參產業打造成為千億元級規模產業。

當天，有30多個人參相關項目進行了集中簽約，初步統計，簽約總額超過100億元。

吉林省延邊州敦化市某科技公司董事會秘書張虹帆表示，此次與北京、澳門的兩家公司進行簽約，有利於提高企業知名度、促進產品銷售，對企業發展有重要的推動作用。