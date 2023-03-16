對東協外貿 福建增長強勁

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建外貿實現開局穩。福州海關14日披露，今年前2個月，福建省進出口3014.5億元（人民幣，下同），同比增長5.2%，其中出口1789.2億元，同比增長1.6%。

中新社報導，今年以來，福建著力穩外貿穩外資，加大組團走出去力度，發布支持外貿企業赴海外參展相關政策，助力外貿企業更好拓展海外市場。 　　

對東協進出口增長強勁，成為福建外貿高質量發展的突出特點。海關統計數據顯示，今年前2個月，福建對東協進出口685.9億元，同比增長24.1%。 　　

同時，福建民營企業進出口表現搶眼。根據福州海關統計，今年前2個月，福建民營企業進出口1769.4億元，同比增長13.7%；占同期福建外貿進出口總值的58.7%，同比提高4.4個百分點。

從外貿重點商品來看，福建機電產品出口增勢良好。今年前2個月，福建機電產品出口788.1億元，同比增長22.8%，占同期福建外貿出口總值的44.1%。其中，鋰離子蓄電池同比增長228.9%，自動數據處理設備及其零部件同比增長13.5%。

福建 海關

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