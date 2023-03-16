中哈物流合作 開出5千班列

第5000列連雲港中歐班列14日從中哈（連雲港）物流合作基地駛出。這支「鋼鐵駝隊」將開啟西行中亞之旅。

中新社報導，作為一帶一路國際經貿合作首個落地的實體平台項目，中哈（連雲港）物流合作基地已累計到發中歐班列5000列，完成運量超44萬標箱，其中西行過境完成15.7萬標箱，居於大陸領先行列。班列線路從中亞五國逐步拓展到土耳其、德國等國家和地區，覆蓋了104個國際貨運站點。 連雲港中歐班列運輸貨物品類從最初的汽車零配件、電子元器件等，擴大到建材、家居、機電、糧食、礦產等各類貨物，培育形成了鐵合金、棉紗、卷鋼、鉀肥等特色專列，基本實現班列「重去重回」，滿載率、重箱率接近100%。

據統計，江蘇中歐（亞）班列2022年共開行1973列、搭載標箱14.21萬箱，同比分別增長9.6%、11.5%，兩項指標均創歷史新高。 南京海關的數據顯示，今年1月至2月，南京海關關區23條中歐班列共開行366列、搭載標箱3.02萬個，同比分別增長11.3%、11.5%。

「鋼鐵駝隊」奔跑不停歇。除了走出去，回程班列的穩定開行也進一步擴大了江蘇對外經貿合作的品類和規模。其中，中歐班列的南京回程班列，平均每周不少於1列。

作為回程班列的客戶之一，博西華家用電器（中國）有限公司通關部部長劉先達表示，鐵路運輸的物流成本介於空運和海運之間，受外界不可抗力因素影響小，穩定性、時效性能夠得到保障。