陸調查 逾8成對消費環境總體滿意

大陸年度「315」打假日已經到來，中國消費者協會發布調查指出，超過八成受訪者對大陸消費環境「總體表示滿意」，多數受訪者對消費監管力度與成效表認可，認為消費環境愈來愈好。

中國消費者協會15日公布「2023年提振消費信心消費維權年主題調查結果」，這2016年以來第8年專題調查，共回收2萬1,913個有效樣本，覆蓋全大陸各省市。

據央視報導，這次調查多數人認為自己能夠理性消費，綠色低碳、精打細算、貨比三家是主流消費心態； 61.8%的受訪者認為自己過去一年屬於「消費升級」，占比最高；32.9%的受訪者認為自己屬於「消費平級」，即沒有太大變化；5.3%的受訪者認為自己屬於「消費降級」。

不過，消費者認為當前消費環境仍然存在缺陷。其中「個人資訊洩露煩擾多」居首；另外，28.3%的受訪者認為消費中浪費現象（如餐飲浪費）比較嚴重；26.6%的受訪者認為網路謠言多發，問題相對突出。消費者關注度較高的消費環境問題還包括預付費、卡商家跑路、虛假宣傳或引人誤解的宣傳，占比人群均超過20%。

與此同時，一些維權難題仍待解決，如維權不及預期（36.7%）、信心仍然不足（34.7%），維權過程煩瑣（32.5%）、成本高（29.5%），以及維權舉證困難（34.2%）、技巧和專業性強（29.5%）等。

此外，78.4%的受訪者對未來一年本地區經濟發展狀況有信心，77.9%的受訪者認為未來一年消費環境狀況將變好，62.9%的消費者認為未來一年家庭收入將增加。

而在3月14日，中消協也發布100座城市、6萬1,930份樣本的調查，其中蘇州、青島、杭州、煙台、南京、佛山、無錫、廈門、北京、宜昌位居100個城市消費者滿意度綜合得分第1至10名。連續六年的城市消費者滿意度調查結果顯示，「社會消費品零售總額越高的城市，消費者滿意度得分相對更高」。