靠熱帶果林 台青海南闖出名號

金黃的榴蓮蜜、新奇的木奶果、可口的嘉寶果…一個個熱帶水果掛滿樹枝，果香夾雜著四溢的花香，引來蜜蜂、蝴蝶穿梭其間。位於海南省瓊海市塔洋鎮的大順農場，儼然一片令人沉醉的熱帶果林。

中新社報導，35歲的台灣青年林瑞斌是這裡的農場主。「只要你肯在農場踏實待一年，你也會成為一個農業小能手。」電子專業畢業的林瑞斌笑稱，這些年跟著父親學習，耳濡目染之下，也成為專家了。

林瑞斌的父親1998年從台灣來瓊海創立大順農場。2014年，林瑞斌辭去高雄的工作來到海南協助父親管理農場，主要是看中海南機會多、發展空間大，想來海南闖一闖。

從2014年起，大順農場從台灣和泰國、越南、澳洲、馬來西亞等地引進各種良種果樹及珍貴園林綠化樹苗花卉培育、馴化和改良，已有100多個品種供應到廣西、雲南和海南等地推廣種植。

林瑞斌說，這些年，父親和自己不僅專注農業技術改良、提升，不斷引進農業新品種，還經常手把手教授農民栽培、病蟲害防治等技術，帶動不少周邊農戶種植致富。

在林瑞斌看來，傳統農業要發展就必須進行現代化轉型，於是他開始借鑒台灣經驗轉型發展休閒農場，建設共享農莊，吸引遊客，提升農場效益。

「農場引種的熱帶櫻花盛開的時候一個月最多吸引了3萬多人次遊客。」林瑞斌說，2019年大順農場規畫打造遊客服務中心、木屋民宿、休閒餐廳及一些配套娛樂設施，正式營業後，吸引不少親子家庭遊玩，成為瓊海的農業生態旅遊名片之一，也帶旺了果樹苗木銷售生意的人氣。

林瑞斌如今正在謀求新發展。今年回台探親，林瑞斌參觀一家開設種苗培育觀光科普課程的苗木育種基地後深受啟發。他說，計畫在大順農場內做科普教育項目改造，建設種苗科普教育基地，豐富休閒農場經營內容。

登陸大陸創業多年，林瑞斌對大陸的系列惠台政策和發展機遇深有體會。他以海南自貿港建設為例說，海南發展勢頭不錯，近些年來大力興建基礎設施，未來發展空間廣闊，「海南發布的農林15條措施，讓台胞在海南發展農業猶如吃了定心丸」。

「大部分台灣青年對大陸的瞭解比較少。」林瑞斌說，大陸與台灣同宗同源，市場廣闊，發展機遇多，台灣青年應該多瞭解大陸，若有機會一定要來大陸走走看看，趁年輕多來大陸闖一闖。