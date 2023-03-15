對岸恢復白帶魚竹筴魚輸入 陸委會：正確態度

對於大陸國台辦今宣布，為促進兩岸貿易健康發展，海關總署決定自3月15日起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。陸委會晚間回應稱「正面看待」，並說相信陸方是回到處理相關議題的「正確態度」，政府也期盼未來兩岸各項經貿往來能朝更健康的方向發展，才是兩岸人民之福。

不過，雖肯定陸方回到「正確態度」，和持「正面看待」，但陸委會仍在回應開頭就抨擊，中共有關部門於去年陸續誣指我方白帶魚、竹筴魚檢出新冠病毒並暫停輸入，並指出陸委會即多次對外說明，這種「獨樹一幟、橫空出世、假藉防疫的不友善作為」，既缺乏科學性的證據資料，也對各界毫無說服力。

陸委會接著重申，針對中國大陸海關以檢出新冠病毒核酸陽性樣本為由，自2022年8月3日起暫停該2項水產品輸陸，我方業務主管機關即已透過兩岸協議管道向陸方反映，目前科學上並未發現有新冠病毒可透過產品包裝傳染到人類的實證或研究，呼籲陸方盡速重新檢討相關貿易限制措施。

陸委會還提到，對於中國大陸以驗出新冠病毒為由，暫停食品與農產品貿易的作法，受影響國家（如美、澳、印等）與我國已透過世界貿易組織（WTO）下的SPS委員會例會，陸續向陸方提出特定貿易關切。

最後，就陸方今日的作為，陸委會才說，對於陸方恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，相信是回到處理相關議題的正確態度，政府也期盼未來兩岸各項經貿往來能朝更健康的方向發展，才是兩岸人民之福。「本會正面看待」。