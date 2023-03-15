中宏擬建交、陸恢復台凍竹筴魚輸入 台學者：兩手策略

宏都拉斯總統卡斯楚發文，指示該國外長與中國大陸建交，同日大陸國台辦宣布，15日（今日）起，恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪表示，有別於去年，今年大陸對台策略「一手硬一手軟，兩手都在加大」，預計接下來總統蔡英文過境美國期間，可能還會有些「差別性作為」，對台灣政府、民眾進一步區隔對待。

張五岳表示，有關大陸逐步解禁台灣農漁產品，是有跡可循的，例如大陸國台辦主任宋濤一月底接連會見前國民黨主席洪秀柱、金門縣長陳福海，二月中會見台灣農漁業基層代表等，顯示大陸已將推動兩岸經貿正常化的工作納入考慮。

張五岳說，對大陸而言，先開放白帶魚、竹筴魚是因為「相對比較簡單」，當初是疫情原因暫停，大陸乙類乙管後降級解封後隨之解禁，至於水果和其他食品，涉及介殼蟲檢疫、註冊等問題，就比較複雜。

另一方面，張五岳指出，當初暫停時間點是在去年8月3日，時任美國眾議長裴洛西首次訪台，為大陸對台「文攻武嚇」中的一環，如今在加強推動對台民間、經貿交流下，此舉也傳達出加大對台灣民眾釋出善意，將台灣民眾跟政府區隔對待的意涵。

張五岳還說，在時機點上，同一天，出現中國大陸擬與我邦交國宏都拉斯建交的訊息，也處在蔡英文即將出訪之前，顯示大陸對台一手硬一手軟，兩手都在加大，因此，可預期的是，屆時蔡英文出訪時，相較於去年大陸是對台進行軍事、外交、經濟等多領域的全面性打壓，今年可能硬的也有，軟的也有。

就今年大陸對台政策，張五岳認為，在外交政治上，大陸仍會採取嚴正立場，但在經貿領域，則推動疫後恢復交流。因此，對於其他仍遭大陸暫停進口的台灣農漁產品，張五岳說，雖兩岸檢驗檢疫單位無法溝通，但大陸應也會做適度的區隔對待，讓部分台灣產品出口大陸逐步得到解決。