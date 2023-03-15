看好服務業和家電業復甦 瑞銀：今年大陸消費將強勁反彈

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕15日表示，看好家電業和服務業復甦，尤其今年政府工作報告中把恢復和擴大消費擺在優先位置，加上今年GDP設定在5%，服務業復甦會比較積極，而家電產業鏈比較長，前兩個月上海跟深圳已對家電推出補貼政策，今年消費將強勁反彈。

彭燕燕在「瑞銀『兩會』專題電話會：中國消費行業解讀」中指出，消費對於今年大陸經濟是非常重要的驅動力，從瑞銀對今年宏觀經濟的判斷來看，在政府工作報告把今年增長目標定在5%後，瑞銀仍判斷2023年消費增長可能達到6%到7%的區間。同時，隨著消費者信心回暖，消費者的儲蓄行為會逐步正常化。

彭燕燕提到，今年政府工作報告中提及消費是政策的重點，也提到了給中低收入的人群有一定的保障，加大社會保障方面支出，以幫助提振消費。市場也看到前2月經濟重啟，消費回到常態、提振和恢復。

彭燕燕點出，大陸消費者購買力在春節後疲軟、放緩，原因出在購買能力受限於收入，但呈現兩極分化，一方面是消費降級，另一方面在白酒、奢侈品消費明顯提升。

「消費者購買力恢復需要時間。」彭燕燕認為，消費力呈現兩極分化，在消費降級方面，對企業來說產品就無法提價，因此今年消費者物價指數（CPI）非常低，明年會恢復到2％到3%正常區間。

在許多消費類股中，彭燕燕表示去年弱勢的家電是最為看好的主題之一。由於家電和地產的正相關性較高，地產的疲軟直接導致家電行業增速急劇放緩。但隨著地產托底政策不斷釋出，預期開始觸底站穩。

彭燕燕提到，去年疫情期間整個家電行業的產量相較於2019年下降25%，房產竣工量下降57%，包括10%到15%冰箱、空調訂單因為疫情延遲送貨，以及業者不願意上門安裝，消費者當下對未來不確定性等。