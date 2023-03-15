廣東發文支持廣期所 研發上市天氣期貨

廣東省政府14日印發《廣東省加快推進氣象高品質發展實施意見》提出，探索建設氣候投融資研究機構，發展碳信用氣象服務技術。支持廣州期貨交易所研發上市天氣期貨，展開新能源產業極端天氣風險規避服務。

天氣期貨是天氣指數期貨的簡稱，與大宗商品期貨，如原油、棉花、白糖等期貨品種的交易原理相同。作為一種創新型衍生品，天氣期貨採用期貨交易形式，以各類天氣指數為交易標的。

據上海證券報，農業經營主體或其他實體企業，可依據天氣風險對自身生產經營的影響情況，透過「天氣期貨」避險操作來規避天氣變化帶來的生產經營風險和不確定性。

天氣期貨出現在20世紀90年代。1997年，世界上第一筆天氣期貨以場外交易的形式出現；1999年，美國芝加哥商業交易所最早引入天氣期貨合約；後來，天氣期貨逐漸發展至包括日本、歐美在內的多個國家和地區，市場規模和影響力持續提升。

與境外市場相比，目前大陸尚未展開標準化的天氣期貨交易，但隨著大陸農業、能源、旅遊和零售等天氣敏感型行業逐步發展，國民經濟運行中的天氣避險風險需求持續增長。

2021年6月，鄭州商品交易所與大陸國家氣象資訊中心簽署戰略合作框架協定，雙方將充分發揮各自專業優勢，全面啟動天氣指數編制與應用、天氣衍生品研發上市、「期貨+氣象」複合型人才培養等系列合作。當時，鄭州商品交易所還表示，「中國版」天氣期貨正處於大力研發階段。

2022年3月，大連商品交易所表示，將天氣指數衍生品作為其指數板塊業務拓展的重點品種之一。據瞭解，大連商品交易所與大陸中央氣象台聯合編制的溫度指數包括多個城市的月度累積平均溫度指數和制冷／制熱指數等。例如，基於大陸中央氣象台精細化天氣預報的月度累積平均溫度指數反映某月累積平均溫度，主要服務農業、運輸等行業。

上海證券報援引業內人士分析稱，天氣期貨是氣象和期貨兩個領域攜手服務實體經濟的重要抓手。農業、能源、旅遊、零售和運輸等行業對極端天氣變化較為敏感，受極端天氣變化影響，這些行業生產經營成本和市場需求將發生較大波動，從而使得產業鏈企業面臨一些風險，研發上市天氣期貨很有必要。