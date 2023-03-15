因應人口老化 專家：中國擬分階段提高退休年齡

中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛近日表示，中國計劃逐步分階段提高退休年齡，以應對快速老齡化的人口。

綜合美國之音等外媒報導，金維剛日前對陸媒表示，中國正著眼於一條「小步調整、彈性實施、分類推進的延遲退休年齡的道路」，這意味著改革初期退休年齡只延遲幾個月，隨後再逐漸將延遲的時間拉長。

金維剛說，「接近退休年齡的人只需推遲幾個月退休」，而年輕人可能需要多工作幾年，但會有一段比較長的適應與過渡期。

他指出，「改革最重要的一個特點就是允許人們根據各自的狀況和條件選擇何時退休」。

中國目前退休年齡為男性60歲，白領女性55歲，藍領女性50歲。

有消息指出，中國政府將於今年公布漸進式延遲退休方案，到2055年前後實現65歲男女同齡退休。

對於延遲退休的問題，新任中國國務院總理李強日前表示，政府將進行嚴格的研究和分析，以便謹慎、適時地推出政策。

隨著14億人口的減少和老齡化，中國養老金預算的壓力正在升級，目前每名退休人員由5名工人供款供養。這一比例是10年前的一半，到2030年將達到4比1，到2050年將達2比1。

人口學家和經濟學家表示，目前養老金體係依賴於不斷萎縮的在職勞動力來支付越來越多的退休人員養老金，這是不可持續的，需要改革。

財政部數據顯示，中國31個省級行政區中，11個存在養老金預算赤字。中國科學院認為，到2035年，養老金體系將耗盡資金。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校研究員、人口學者易富賢稍早前表示，延遲退休勢在必行，若不逐漸推遲，今後突然推遲會導致更大的社會動盪。

80年代開始的計劃生育政策直被視為造成目前人口下降的部分原因，當局因此於2015年「放開二胎生育」， 2021年進一步增至三胎政策。

中國國家衛生健康委員會預計，到2035年，60歲及以上的人口將從2.8億增至4億多人；預期壽命則從1960年的44歲左右增至2021年的78歲，高於美國，預計到2050年將超過80歲。