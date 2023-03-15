大陸官方：1到2月經濟「企穩回升」 外部環境更趨複雜

大陸經濟動向持續受到矚目，最新統計顯示，1到2月大陸規模以上工業增加值年增2.4%，官方指出1到2月生產需求明顯改善，就業物價總體穩定，市場預期加快好轉，經濟運行呈現「企穩回升」態勢，但官方也強調「 外部環境更趨複雜」。

大陸國家統計局15日上午發布的統計數據顯示，1到2月規模以上工業增加值年增2.4%，較2022年12月加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9%。其中礦業增加值年增4.7%，是三大門類最多的，產品上則是太陽能電池、新能源汽車產量分別增長40.8%、16.3%。不過從經濟類型來看，外商及港澳台商投資企業下降5.2%，是唯一下降的類型。

就服務業來看，1到2月大陸服務業生產指數年增5.5%，2022年12月為下降0.8%。其中，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數位元於60.0%以上高位景氣區間。社會消費品零售總額人民幣7兆7,067億元（約合台幣34.22兆元），年增3.5%；固定資產投資（不含農戶）則年增5.5%。

貿易的部分，進出口總額下降0.8%，其中出口增長0.9%、進口下降2.9%，貿易順差人民幣8,103億元（約合台幣3.6兆元）。

物價上，居民消費價格（CPI）年漲1.5%，其中糧食價格上漲2.7%，豬肉價格上漲7.9%，鮮果價格上漲10.8%。此外，城鎮調查失業率平均值為5.6%，其中2月城鎮調查失業率為5.6%，比1月上升0.1%。

官方指出，目前伴隨著疫情防控較快平穩轉段，經濟循環加快暢通，生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升，「但外部環境更趨複雜，需求不足仍較突出，經濟回升基礎尚不牢固」。