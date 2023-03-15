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服務「雙碳」目標 北京大學今成立「碳中和研究院」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京大學15日正式成立碳中和研究院，服務大陸政府「雙碳」政策。圖為北大校景。（圖／取自北京大學官網）
北京大學15日正式成立碳中和研究院，服務大陸政府「雙碳」政策。圖為北大校景。（圖／取自北京大學官網）

為了服務大陸「雙碳」計畫，北京大學15日正式成立「碳中和研究院」，將會建立數據庫與模型平台、產學研融合交叉平台和碳中和智庫平台，打造具有國際影響力的「雙碳」創新研究高地

據央視新聞報導，北大「碳中和研究院」以「面向國家需求、引領科學前沿」為宗旨，圍繞氣候治理政策體系構建、降碳與污染治理、能源與產業結構轉型等大陸「雙碳」戰略需求，建立數據庫與模型平台、產學研融合交叉平台和碳中和智庫平台。

研究院將開展氣候變化與碳循環、碳中和與氣候環境協同效應、零排負排關鍵技術、能源系統工程、經濟政策與管理、氣候立法與全球氣候治理等研究，合力攻關解決大陸「雙碳」戰略需求中的基礎科學問題、關鍵技術難題和全球氣候治理與低碳轉型國際合作中的重點、熱點、難點問題，引領「雙碳」科學基礎、工程技術、政策與治理等領域學科發展。

研究院的目標是打造具有國際影響力的「雙碳」創新研究高地，形成大陸「雙碳」決策思想庫和國際碳中和學術交流合作中心，為實現「雙碳」目標提供重大科技支撐和高水平決策支撐。

據指出，該研究院目前擁有雙聘教師93人，為來自21個院系和研究院的相關骨幹教師，其中中國科學院和中國工程院院士8人，大陸國家傑出青年基金獲得者18人、教育部長江學者特聘教授13人、北京大學博雅特聘教授9人、國家級優秀青年人才26人。

公開資料顯示，北京能源研究院已經於2021年3月底成立碳中和研究所。在北大之前，2021年9月22日北京清華大學已先成立碳中和研究院，此外中國礦業大學也已成立碳中和研究院；上海交通大學則有碳中和發展研究院。更早成立的是2021年5月西北大學的「榆林碳中和學院」。

所謂「雙碳」，是大陸國家主席習近平2020年在聯合國大會上宣布，大陸二氧化碳排放，力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

北京大學 高地

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