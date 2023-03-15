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陸進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行 完成首筆人民幣貸款合作

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸政策性銀行中國進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行成功完成首筆人民幣貸款合作。圖/取自中國進出口銀行網站
大陸政策性銀行中國進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行成功完成首筆人民幣貸款合作。圖/取自中國進出口銀行網站

大陸政策性銀行中國進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行成功完成首筆人民幣貸款合作，貸款資金將優先滿足中沙貿易項下的資金需求。此次業務的開展是中國進出口銀行與沙烏地阿拉伯金融機構間的首次合作。

據中國進出口銀行微信公眾號，此筆業務是中國進出口銀行落實大陸國家主席習近平在2022年12月訪問沙烏地阿拉伯期間簽署的中阿《全面戰略夥伴關係協議》的具體體現。

這也是中國進出口銀行首次與阿拉伯國家地區金融機構展開的人民幣貸款合作，有助於充分發揮政策性金融職能作用，促進「一帶一路」沿線國家資金融通、貿易暢通。

沙烏地阿拉伯國家銀行是該國第一大銀行，2022年末總資產占當地銀行業資產規模的29％，是阿拉伯國家地區最有影響力的國有商業銀行之一。

中國進出口銀行為中國大陸中央金融企業，是由大陸國家出資設立、直屬國務院領導、支持中國大陸對外經濟貿易投資發展與國際經濟合作、具有獨立法人地位的國有政策性銀行。

沙烏地阿拉伯 資產

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