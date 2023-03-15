首批註冊制企業 下月上市

大陸在實施全面註冊制下首批IPO過會共11家，其中滬市首批五家、深市首批六家，獲上市委會議通過。業內人士指出，首批註冊制IPO企業中，可能最快3月下旬會有企業啟動發行，預計最快4月上旬可能迎來首批註冊制企業正式在掛牌上市。

上交所披露2023年第7、8、9、10、11次上市審核委員會審議會議結果，五家上會企業全部過會；而深交所也披露2023年第8、9次上市審核委員會審議會議結果，六家上會企業全部過會。

從流程來看，在全面註冊制下，過會速度變快。其中，五家擬滬市主板上市公司均於2月20日完成從證監會到上交所的平移，而後在1日至2日期間獲交易所問詢，至13日過會；六家擬深市主板上市公司均於2月20日完成從證監會到深交所的平移，並於13日過會。

值得注意的是，首批過會企業中，有七家來自製造業，包括三家化學原料和化學製品製造業企業、兩家專用設備製造業企業、一家醫藥製造業企業、一家通用設備製造業企業。

從保薦機構來看，中信證券保薦企業數量最多，光大證券緊隨其後有兩家保薦項目上會；此外中金公司、中信建投、安信證券、東興證券、平安證券、申港證券、華泰聯合、國信證券、國泰君安等各有一家上會。

東莞證券研報指出，註冊制保留企業公開發行股票必要的資格條件、合規條件，將核准制下的實質性門檻盡可能轉化為訊息披露要求，科創板、創業板均設立多元包容的發行上市條件，顯著改善了審核註冊的效率、透明度和可預期性。企業上市效率提升，將有效提振企業上市融資積極性，驅動資本市場擴容。