破億美元非洲農產通關

根據上海海關消息，今年前兩個月，累計已有4萬餘噸、價值超1億美元的優質非洲農產品從上海口岸安全高效通關，進入中國大陸市場。

中新社報導，近年來，隨著中非一帶一路合作共建取得新進展，中非食品農產品貿易日益繁榮。近日，133噸來自非洲馬里共和國的芝麻運抵上海外高橋港區，上海外高橋港區海關充分發揮綠色通道效能，當天完成查檢、放行、出證等全部流程，全力支持優質非洲農產品進入大陸市場。今年以來，該海關已累計保障多哥、莫桑比克、尼日、坦桑尼亞等非洲國家進口的1854噸芝麻安全高效通關，同比激增4.3倍。

「這批芝麻抵港前，我們通過關企聯絡員機制，落實提前申報等措施。為嚴把進口農產品質量安全關，我們提前審核輸出國家官方植物檢疫證書、原產地證書等資料，在貨物抵港後第一時間開展查檢工作，確認無異常後迅速放行。」負責該批芝麻查檢工作的上海外高橋港區海關查驗八科科長金浩介紹說。

據悉，目前非洲是中國大陸進口芝麻最大來源地。中國大陸進口商昆山益嘉糧食工業有限公司的儲運部經理吳志剛說，隨著大陸人民生活水平提高和對健康的重視，芝麻油類產品的需求在不斷增加。去年累計進口了3000餘噸的非洲芝麻，今年還將進一步加大非洲芝麻的採購量，預計超過1萬噸。