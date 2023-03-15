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4新上證科創指數4月3日發布

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

新一批上證科創主題系列指數將於4月3日集中發布。

中新社報導，13日，上海證券交易所（上交所）和中證指數有限公司（中證指數公司）正式宣布新一批上證科創主題系列指數的發布安排，包括上證科創板新能源指數、上證科創板工業機械指數、上證科創板長三角指數及上證科創板粵港澳大灣區指數。 　　

4條新指數的發布，將持續豐富科創板指數體系，多維度聚焦大陸相關重要產業及區域發展戰略，滿足投資者多樣化資產配置需求。

據瞭解，目前，上交所和中證指數公司陸續發布了科創50、科創成長及聚焦新一代信息技術、生物醫藥、晶片、新材料、高端裝備等細分領域主題指數，初步構建了覆蓋規模、主題、策略等類別的科創板指數體系。其中，科創50指數產品規模持續增長至887億元人民幣，相較2022年同期增幅達107%。近期，2個科創50指數基金獲批，增強ETF（交易型開放式基金）、指數增強基金等產品持續湧現，進一步豐富科創板被動投資品種。 　　

上交所介紹，上證科創板新能源指數、上證科創板工業機械指數從科創板市場中分別選取50個相應領域市值較大的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板新能源、工業機械領域代表性上市公司證券的整體表現，各指數對科創板市場相應領域的市值覆蓋度均超80%，具有較好表徵性與可投資性。

上證科創板長三角指數、上證科創板粵港澳大灣區指數主要聚焦區域協調發展，從科創板市場中分別選取註冊地位於長三角地區、粵港澳大灣區的50個市值較大的上市公司證券作為指數樣本，以反映相應區域內代表性上市公司證券的整體表現，引導市場關注核心經濟圈內主要科技產業群體。

指數 上市公司

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