主攻一帶一路 魯進出口額再增

青島海關13日發布消息稱，據統計，2023年前兩個月，山東省對一帶一路沿線國家和地區進出口額達1866.2億元（人民幣，下同），同比增長21.1%。

中新社報導，統計數據顯示，2023年前兩個月，山東省進出口額達4638.5億元，同比增長3.2%。其中，出口額為2775.3億元，同比增長6.7%；進口額為1863.2億元，同比下降1.5%。

前兩個月，山東省對一帶一路沿線國家和地區進出口額占該省進出口總值的40.2%，占比提升5.9個百分點。此外，山東省對《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）其他成員國進出口額達1716.4億元，同比增長10.3%，占進出口總值的37%，占比提升了2.4個百分點。

青島海關統計分析處處長張徑舟介紹，2023年前兩個月，東協、美國、俄羅斯、歐盟、韓國、日本為山東省前6大貿易市場，進出口額合計占該省進出口總值的61.6%。其中，對東協進出口額為828.7億元，同比增長23.1%；對美國進出口額為478.2億元，同比下降10%；對俄羅斯進出口額為456.8億元，同比增長88.8%；對歐盟進出口額為431億元，同比下降1.3%；對韓國進出口額為389.5億元，同比下降3.3%；對日本進出口額為273.8億元，同比下降6.1%。

2023年前兩個月，山東省機電產品出口增長較快，勞動密集型產品、農產品出口運行平穩，其中，機電產品出口額為1294.9億元，同比增長18.7%；勞動密集型產品出口額為491.3億元，同比增長1.3%；農產品出口額為206.4億元，同比增長0.9%。

2023年前兩個月，山東省外貿進出口、出口和進口增速均高於同期大陸全國水平。在大陸前6大主要外貿省市中，山東省進出口、出口、進口增速分別列第二位、第二位和第四位。