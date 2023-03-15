北京進出口總值 同比漲近一成

北京海關13日發布，2023年前兩個月，北京地區進出口總值5761.9億元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長8.9%，占大陸全國進出口總值的9.3%。其中，進口4684.4億元，增長3.8%；出口1077.5億元，增長38.7%。

中新社報導，北京地區主要進出口貿易方式在前兩個月均呈增長態勢。其中，一般貿易進出口4943億元，增長6.4%，占同期地區進出口總值的85.8%；保稅物流進出口494億元，增長33.9%；加工貿易進出口236.4億元，增長15.2%。

同期，北京地區國有企業進出口4392.8億元，增長16.3%；民營企業進出口516.8億元，增長12.8%。383家北京專精特新「小巨人」企業進出口19.3億元，增長16.5%；擁有自主品牌和自主知識產權的雙自主企業進出口692.6億元，增長12.1%。

今年1月至2月，北京地區對《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）其他成員國進出口1104.1億元，增長3.8%，占同期地區進出口總值的19.2%。北京海關持續推動RCEP新政落地，加大針對性政策宣講指導力度，繼續推廣原產地證書智能審核、自助列印改革措施，支持企業充分享受政策紅利。

同時，該關支持促進天竺綜合保稅區文化、醫藥、電商等重點業態保持平穩增長。前兩個月，北京天竺綜合保稅區進出口194.4億元，增長51.9%。其中進口186.5億元，增長53%；出口7.9億元，增長29.1%。

數據還顯示，北京地區新能源產品出口增幅明顯。1月至2月出口太陽能電池、電動載人汽車、鋰電池合計19.8億元，增長620%。其中，太陽能電池11.7億元，增長65.3倍；電動載人汽車4.6億元，增長177.1%；鋰電池3.5億元，增長285.2%。

另，前兩月北京地區進出口生命科學技術產品181.8億元，增長18.8%。其中，進口161.9億元，增長37.3%。進口醫藥品200.8億元，增長49%；出口醫療儀器及器械10.1億元，增長5.9%。